Нейросеть «Яндекса» поможет спасателям МЧС России быстрее расследовать пожары и предотвращать их в будущем

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России и Центр технологий для общества «Яндекса» запускают первый в стране проект, в котором искусственный интеллект будет помогать сотрудникам МЧС быстрее и точнее проводить осмотр места происшествия – от возгораний в жилых помещениях до промышленных объектов. Внедрение технологий искусственного интеллекта в практическую работу академии будет способствовать повышению пожарной безопасности и предотвращению подобных происшествий в будущем.

Проект, созданный на базе технологий Yandex Cloud, находится на этапе пилотного тестирования и обучается на фотографиях и протоколах реальных пожаров. Технология, разработанная с использованием инструментов Yandex AI Studio, анализирует снимки с места возгорания, выделяет ключевые объекты и описывает их в формализованном виде – создавая текст, который сотрудник использует при составлении официальных документов. В дальнейшем на описание места происшествия будут уходить секунды вместо 40 – 60 минут, которые в среднем тратят на эту работу сегодня.

«Благодаря сокращению времени оформления протокола осмотра места пожара сотрудники МЧС смогут уделять больше времени аналитике, опросу свидетелей и установлению причин пожара. Система будет минимизировать риски человеческой ошибки и обеспечивать единый высокий стандарт качества документов. Если технология будет внедрена повсеместно, она сможет ускорить обработку тысяч дел, а значит – поможет быстрее выявлять причины возгораний, предотвращать их повторение и защищать людей и их имущество», – отметил доцент кафедры надзорной деятельности Академии ГПС МЧС России Валерий Малько.

С прошлого года по инициативе главы МЧС России Александра Куренкова ведется активная работа по интеграции технологий искусственного интеллекта в практическую деятельность органов дознания и судебно-экспертных учреждений ведомства. Одним из направлений стала информационная поддержка дознавателей при проведении предварительной проверки сообщения о происшествии. Сейчас доступ к системе предоставлен сотрудникам Академии ГПС МЧС России, позже сервис будет развёрнут для всех сотрудников ведомства по всей стране.

«Сотрудничество с МЧС России направлено на повышение эффективности расследований и профилактику пожаров благодаря технологиям. Сегодня нагрузка на дознавателей и экспертов колоссальна, особенно в регионах. Автоматизация этой работы помогает не только ускорить процесс, но и снизить вероятность упущений, которые могут повлиять на ход расследования и последующие решения — от более оперативных страховых выплат до мер по предотвращению пожаров», – отметила Анна Лемякина, директор по национальным стратегическим проектам Yandex Cloud.

Технология, лежащая в основе проекта, может быть адаптирована для других сфер – например, в страховании для оценки ущерба, в промышленности при анализе инцидентов.