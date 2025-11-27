«М.Видео» фиксирует рост продаж автонавигаторов более чем в 2 раза по итогам 9 месяцев

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает резкий рост рынка автонавигаторов в России. Всего за январь–сентябрь 2025 г. рынок увеличился более чем в два раза в количественном выражении — до порядка 72 тыс. устройств против 31 тыс. годом ранее, а объем продаж в денежном выражении вырос почти на 90%, до порядка 714 млн руб. Рост спроса связан с обновлением ассортимента, развитием функциональности устройств и повышенным интересом автомобилистов к модернизации мультимедийных систем. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Сегмент автонавигаторов демонстрирует одну из самых высоких динамик в категории автомобильной электроники. Покупатели все чаще выбирают современные решения с крупными экранами, улучшенной навигацией, поддержкой онлайн-карт, интеграцией со смартфоном и расширенным мультимедийным функционалом. Рост массового и среднего сегментов в сочетании со значительным расширением премиальных моделей укрепляет рынок как в абсолютных значениях, так и в структуре спроса.

По итогам девяти месяцев 2025 г. в натуральном выражении лидируют небрендированные устройства (50,7%), Teyes (30,0%), Navitel (5,0%), HINZ (5,2%) и Fullimmax (3,8%). Массовый сегмент показывает наиболее активный прирост: доля небрендированных устройств увеличилась кратно по сравнению с прошлым годом, отражая высокий интерес к доступным, но функциональным решениям для обновления мультимедиа.

В денежном выражении структура смещена в сторону премиальных устройств. Крупнейшие бренды — Teyes (62,0%), небрендированные устройства (24,6%), Navitel (10,3%), Fullimmax (3,6%) и HINZ (3,1%). Наиболее заметный рост показывают Teyes и Navitel. Teyes усиливает свое лидерство за счет расширения ассортимента моделей с крупными диагоналями и продвинутыми мультимедийными возможностями, в то время как Navitel укрепляет позиции в среднем сегменте благодаря оптимальному соотношению цены и функциональности.