4 из 10 экономически активных россиян полностью игнорируют телевизор. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Респонденты выбирали три наиболее интересных им формата телевизионного контента. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

Самым популярным ТВ-жанром стали художественные фильмы, их предпочитает каждый четвертый (25%). Новости занимают второе место (19%), а сериалы и документальные фильмы делят третью позицию (по 15% голосов). Развлекательные программы предпочитают 14%. Спортивные трансляции и информационно-аналитические выпуски — по 9%. Интеллектуальные игры любят 8% опрошенных. Общественное-политические программы или ток-шоу предпочитают по 6%. 4% россиян в числе любимых передач называли ТВ-версии концертов и театральных постановок. 41% россиян не смотрит телевизор.

Женщины значительно чаще мужчин выбирают художественные фильмы (29 и 20% соответственно) и телесериалы (20 и 9%). Мужчины же чаще женщин интересуются спортивными передачами (14 и 4%) и информационно-аналитическими программами (12 и 7%). При этом мужчины чаще заявляют и об игнорировании телевизора (45 и 38%).

Респонденты старше 45 лет — главные фанаты художественных фильмов (39%) и новостей (27%). Молодежь до 25 лет демонстрирует наименьший интерес к этим жанрам (13 и 8% соответственно) и наиболее высокий — к сериалам (19%). Отказ от просмотра телевизора также более свойственен поколению Z: если среди 18—25-летних не смотрят ТВ 53%, то среди респондентов 45 лет и старше — лишь 28%.

Россияне с высшим образованием чаще выбирают художественные фильмы (30% против 21% среди имеющих среднее профессиональное образование) и новости (21 и 18% соответственно). А вот обладатели среднего профессионального образования проявляют больший интерес к сериалам (19% против 13% среди закончивших вузы) и документальным фильмам (20 и 14%).

Респонденты с доходом от 150 тыс. руб. в месяц значительно реже смотрят телесериалы (5% против 13—18% среди зарабатывающих меньше) и развлекательные программы (9% против 14—15%). Зато их интерес смещен в сторону спортивных (13%), информационно-аналитических (15%) и общественно-политических программ (10%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 418

Время проведения: 27 октября — 25 ноября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.