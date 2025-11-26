Линейка IP-камер Eltex пополнилась антивандальной новинкой

В начале 2025 г. Eltex представил первые модели собственных IP-камер, которые сразу вышли в серийное производство. Вместе с выпуском устройств Eltex внедрили их на своем предприятии. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Следующим шагом развития направления стала разработка камеры SV-BA331-E4C. Это новая модель в антивандальном исполнении, которая готовится к предсерийному выпуску.

Камера SV-BA331-E4C выполнена в прочном купольном корпусе с антивандальной защитой IK10 и степенью пылевлагозащиты IP67, что делает ее устойчивой к ударам и погодным воздействиям. CMOS-матрица формата 1/2,7” обеспечивает разрешение 4 МП (2560×1440) и широкий угол обзора 112,8°. ИК-подсветка позволяет вести съемку в полной темноте на расстоянии до 40 м.

Камера поддерживает питание PoE, оснащена встроенным микрофоном и слотом для microSD-карты объемом до 256 ГБ. Кроме того, предусмотрены «тревожный» вход/выход, а также возможность подключения внешнего микрофона и динамика по внешним интерфейсам аудиовхода/выхода.

Новинка, как и старшие модели, поддерживает протокол ONVIF (Profile S, T), что делает ее совместимой с оборудованием и ПО сторонних вендоров.

Видеонаблюдение – новое направление разработки в Eltex, которое уже развилось в парк устройств и собственное ПО – интеллектуальную платформу видеоаналитики и контроля доступа EVI. Оборудование и софт доступны для бесплатного тестирования.