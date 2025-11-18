Adata и MSI представляют первый в мире 4-ранговый DDR5-модуль CUDIMM объемом 128 ГБ

Компания Adata Technology объявляет о запуске первого в мире высокоемкого DDR5-модуля с 4-ранговой архитектурой (4-RANK CUDIMM), разработанного совместно с производителем материнских плат MSI. Этот модуль использует 4-ранговую архитектуру, обеспечивая 128 ГБ на один модуль и стабильную работу на платформе Intel Z890. Об этом CNews сообщили представители Adata.

Высокоемкий DDR5-модуль Adata с 4-ранговой архитектурой CUDIMM — первый в отрасли продукт с такой организацией чипов. По сравнению с традиционными 2-ранговыми модулями емкость удваивается. Модуль создан специально для крупномасштабных приложений и ресурсоемких задач, при этом сохраняя высокую скорость и стабильность технологии CUDIMM от Adata.

Модуль Adata DDR5-5600 4-RANK CUDIMM прошел интеграцию и тестирование на разрабатываемых материнских платах MSI Z890, завершил длительные стресс-тесты на частоте 5600 MT/s и показал совместимость, производительность и стабильность. На платформах с двумя слотами DIMM поддерживается до 256 ГБ ОЗУ, что позволяет пользователям одновременно получить экстремальную производительность и огромный объем памяти на одном настольном компьютере.

Объединяя огромную емкость с высокой частотой, 4-ранговый DDR5 CUDIMM-модуль Adata создан для создателей контента, разработчиков ИИ и инженеров, которым требуется мощная вычислительная платформа. Он позволяет выполнять офлайн-инференс ИИ, дообучение моделей, масштабный монтаж видео и изображений, локальный анализ больших данных с выдающейся эффективностью.

Даже в полностью офлайн-средах пользователи могут без проблем запускать ИИ-нагрузки, получая высокопроизводительные вычисления непосредственно на устройстве, более плавную работу и огромный запас памяти.