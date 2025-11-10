Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

Студенты МГИМО изучают большие данные в госуправлении вместе с «БФТ-Холдингом»

«БФТ-Холдинг» проводит цикл лекций для студентов факультета управления и политики Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО). Курс посвящён применению больших данных в государственном управлении и направлен на подготовку будущих специалистов к роли функциональных заказчиков цифровых проектов.

Курс лекций ведёт главный бизнес-архитектор «БФТ-Холдинга» Ольга Воронцова – эксперт с более чем 25-летним опытом проектирования учётных и аналитических информационных систем в сфере государственного управления и государственных финансов. На своих занятиях она опирается на практический опыт участия «БФТ-Холдинга» в федеральных цифровых проектах, что позволяет студентам рассматривать тему больших данных не только в теории, но и через реальные кейсы из госуправления и экономики.

«Диасофт» автоматизирует учет ЦФА для финансовых организаций: решение уже работает в 10 банках
ИТ в банках

В качестве приглашённых экспертов к занятиям подключаются специалисты» БФТ-Холдинга», которые делятся практикой создания масштабных федеральных информационных систем. Помимо этого, на занятиях рассматриваются кейсы БФТ по построению систем управления закупками и мастер-данными для крупных корпоративных заказчиков и федеральных ведомств и сценарии практического использования технологий искусственного интеллекта.

Программа курса включает восемь лекций и рассчитана до декабря. В рамках занятий разбираются ключевые этапы работы с данными: от их сбора, систематизации и верификации до организации хранилищ, анализа и визуализации. Особое внимание уделяется управлению качеством данных, жизненному циклу Data Governance и вопросам информационной безопасности. Студенты знакомятся с подходами к созданию информационных систем «под пользователя», с ролью предиктивной аналитики и примерами применения искусственного интеллекта в госуправлении. Такой комплексный взгляд позволяет увидеть, как данные становятся инструментом для принятия управленческих решений и цифровой трансформации государственного сектора.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы для интернета вещей 2025

Программист Intel бесследно исчез, украв тысячи секретных документов. Перед этим он проработал в компании 11 лет, но его внезапно уволили

Обзор: Информационная безопасность 2025

В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

«Отец» интернета забыл добавить в него одну деталь, и он попал в рабство к гигантским технокорпорациям

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/