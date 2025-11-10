Разделы

Сервис «VK Видео» обновил дизайн и навигацию детского раздела

«VK Видео» представил обновление витрины «Детям», одного из самых быстрорастущих сегментов платформы. Новый дизайн учитывает потребности семейной аудитории и особенности детского восприятия: интерфейс стал проще, визуально структурированнее и интуитивно понятнее для детей и родителей. Об этом CNews сообщили представители VK.

Анализ пользовательских сценариев показал, что для детей и родителей особенно важны простота навигации, яркая визуальная структура и быстрый доступ к любимому контенту. Более того, сегмент этой аудитории ищет контент не только по жанрам, но и по любимым персонажам, блогерам или конкретным интересам — например, гейминг, распаковки, музыка, сказки, челленджи или образовательные ролики. Это стало основой для новой архитектуры раздела: контент проще находить, а навигация стала более наглядной.

Теперь в верхней части страницы сервиса расположена «карусель» с новинками и популярными релизами. Ниже — тематические подборки по интересам: «Рекомендуем», «Продолжить просмотр», «Любимые герои», «Интересы». В блоке «Популярные каналы» собраны ведущие авторы и блогеры, доступна навигация по телеканалам, мультфильмам, фильмам и интерактивным форматам.

Обновление также стало ответом на стремительный рост интереса к детскому контенту на платформе. В сентябре 2025 г. среднесуточная аудитория (DAU) детского раздела выросла в два раза с начала 2025 г., а время смотрения детского контента достигло 500 млн минут в день.

Детский контент занимает значимую долю общего времени просмотра на платформе. Наиболее активны поклонники детских блогеров: ежедневно их смотрят более 3,2 млн человек. В топе — Влад Бумага (А4), Double Bubble и Луномосик. Сегмент мультфильмов и анимации стабильно занимает второе место — 2,5 млн зрителей в день. Лидируют каналы «Планета мультиков», «Маша и Медведь» и «Союзмультфильм». Игровое направление (Minecraft, Roblox и др.) смотрят 2,2 млн пользователей, детские шоу и развлечения — 1 млн, образовательные видео — около 300 тыс.

Сегодня на платформе размещают ролики около 2000 детских авторов — от блогеров и мультипликаторов до педагогов и психологов. Ежемесячно публикуется свыше 200 тыс. новых видео от авторов.

