Клиентам БКС стало доступно автоматическое управление инвестициями через сервис Trade API

«БКС Мир инвестиций» запустил сервис Trade API для удобного подключения собственных алгоритмических стратегий напрямую к инфраструктуре брокера. Это цифровой интерфейс, который дает клиенту доступ к платформе брокера и позволяет автоматизировать торговлю, сделать ее точнее и быстрее. Trade API будет полезен инвесторам, использующим свои индивидуальные алгоритмы и программы. Для работы с новым сервисом нужны базовые навыки программирования.

Прямое подключение к торговым системам БКС позволяет клиентам создавать собственные алгоритмические стратегии («торговые роботы») и получать доступ к рыночным данным для непрерывной торговли без использования мобильного приложения, веб-кабинета или терминала. Сервис поддерживает так называемую программную (алгоритмическую) торговлю в режиме реального времени с минимальным ручным вмешательством.

Интерфейс БКС Trade API использует два защищенных протокола: HTTP API для выставления заявок, получения информации по инструментам и WebSocket API для доступа к рыночным данным и состоянию портфеля. Торговые алгоритмы могут быть связаны с аналитическими платформами и системами машинного обучения. Отслеживание счета и управление инвестиционным портфелем осуществляется автоматически.

Благодаря этому инструменту клиенты БКС могут: перейти от ручного выставления заявок к полностью автоматизированной торговле; реализовывать сложные торговые стратегии с возможностью предварительного тестирования на исторических данных; интегрировать торговый функционал с внешними сервисами и создавать собственные экосистемы управления инвестициями; исключить эмоциональный фактор из принятия инвестиционных решений; получать рыночные данные и обновления состояния портфеля в реальном времени.

Для подключения к БКС Trade API достаточно зайти в личный кабинет «БКС Мир инвестиций», выбрать счет и выпустить уникальный API-токен. Такой подход обеспечивает высокую безопасность и удобство работы без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

Первые инвесторы, подключившие сервис, смогут торговать через API с расширенными лимитами без дополнительной комиссии.