Разделы

Безопасность
|

64% компаний усилили защиту данных чтобы избежать оборотных штрафов

Почти две трети российских компаний воспринимают оборотные штрафы за утечки персональных данных как серьезный риск и уже усилили защиту. Как показало исследование* центра компетенций защиты данных группы компаний «Гарда», бизнес в целом поддерживает меры государства, но ожидает четкие стандарты, по которым можно выстроить работу. Многие готовы инвестировать в безопасность, однако чаще выбирают частичные меры, соотнося расходы с вероятностью штрафов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Исследование проведено группой компаний «Гарда» осенью 2025 г. с участием более 100 компаний: представители ИТ и телекоммуникаций (35%), здравоохранения (10%), ритейла (10%), промышленности и финансового сектора (по 10%), госучреждений (8%) и других (17%). Более 40% респондентов – генеральные директора, владельцы бизнеса и директора по ИБ.

Большинство компаний восприняли новые оборотные штрафы за утечки персональных данных всерьез: 64% участников исследования уже усилили защиту или внедрили новые меры для обеспечения безопасности данных. Еще 30% осознают риски, но пока не пересмотрели подходы. Лишь 5% не считают штрафы значимой угрозой. Крупный бизнес наиболее серьезно отнесся к изменениям и уже принял меры.

Большинство опрошенных организаций (85%) поддерживают инициативу государства с том или ином виде. Из них 40% однозначно считают, что политика регуляторов усилит киберзащиту, тогда как 45% считают, что штрафы возможны только после появления четких стандартов безопасности. Еще 8% компаний уверены, что санкции чрезмерны и мешают бизнесу.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Если бы стоимость «идеальной» защиты совпала с суммой максимального штрафа, 27% компаний все равно внедрили бы ее полностью, 53% ограничились бы основными мерами, а почти 10% предпочли бы рискнуть и сэкономить. Среди последних больше всего (40%) представителей малого и среднего бизнеса из сегмента ритейл/e-commerce.

«Исследование показывает сдвиг в восприятии информационной безопасности как части финансовой стратегии компании. Если раньше многие воспринимали затраты на защиту данных как издержки, то теперь они видят прямую зависимость между уровнем инвестиций и устойчивостью бизнеса. Сегодня треть компаний тратит на ИБ менее 0,5% от выручки, но уже 29% готовы увеличить расходы свыше 2%, понимая, что штрафы и последствия утечек могут оказаться гораздо серьезнее», – отметила Анна Кирсанова, директор по маркетингу группы компаний «Гарда».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Сегодня мы ведем необъявленную войну с подделкой документов

Apple пошла войной на российских программистов. Массово отозваны сертификаты у отечественных систем защиты от утечек

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Хакеры дважды парализовали работу крупного российского производителя роботов

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Союз хакерских группировок борется за место в Telegram. Администрация мессенджера его постоянно удаляет

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/