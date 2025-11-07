Читать по счетам: «СберМобайл» подключил «Литрес» к оплате со счета мобильного телефона

Мобильный виртуальный оператор «СберМобайл» запустил совместный проект с книжным сервисом «Литрес». Абоненты оператора теперь могут оформить подписку «Книги» и оплачивать ее со счета мобильной связи, без использования банковской карты. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Оформить подписку можно через личный кабинет и приложение «СберМобайла». В дальнейшем оператор планирует добавить партнерские сервисы в тарифы и развивать линейку цифрового контента.

«СберМобайл» развивает модель оказания услуг в режиме «одного окна» — абоненты могут подключать цифровые сервисы прямо со счета мобильного телефона. Это экономит время и избавляет клиентов от лишних действий: сервис подключается в несколько кликов, без ввода банковских данных и сторонних платежей. Кроме того, подписку «Книги» можно оплачивать бонусами «Спасибо» – как и все другие услуги «СберМобайла».

«Сотрудничество с «Литрес» стало для нас первым внешним партнерским проектом. Мы хотим, чтобы клиенты могли подключать цифровые сервисы напрямую со счета мобильного телефона — просто, безопасно и быстро. Этот запуск открывает для «СберМобайла» новый этап в развитии партнерских программ», — отметил заместитель генерального директора по развитию массового рынка «СберМобайла» Артем Шафир.

«Мы в «Литрес» последовательно развиваем экосистему внешних партнерств, чтобы сделать доступ к книгам и аудиокнигам максимально простым и привычным для миллионов пользователей. Сотрудничество со «СберМобайлом» — еще один шаг в этом направлении. Объединяя усилия с технологическими компаниями и сервисами, мы стремимся, чтобы чтение и прослушивание книг стали естественной частью образа жизни наших пользователей», — сказал коммерческий директор группы компаний «Литрес» Михаил Горбань.

Подписка «Книги» от «Литрес» предоставляет доступ к каталогу из тысяч электронных и аудиокниг. Каждый месяц пользователи получают: электронную или аудиокнигу стоимостью до 700 руб. (без учета скидок); скидку 20% на покупку электронных книг, не входящих в подписку.

Стоимость подписки — 399 руб. в месяц.