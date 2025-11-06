В своих знаниях по кибербезопасности юристы и эйчары уверены больше бухгалтеров и врачей

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, что работодатели стали чаще проводить обучение по информационной безопасности. В опросе приняли участие представители 1000 компаний, 3000 экономически активных россиян и 1600 офисных сотрудников, чья работа связана с получением и распространением информации и персональных данных. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В 2025 г. работодатели обратили пристальное внимание на систему кибербезопасности. Сегодня 53% эйчаров утверждают, что в их компаниях обучение по инфобезопасности проводилось менее полугода назад. Представители работодателей высоко оценивают состояние системы защиты информации в своих организациях: каждый второй — на максимальную оценку в 5 баллов, а каждый четвертый оценил систему на 4 балла. Средний балл оценки состояния системы ИБ составил 4,3, что свидетельствует о высоком уровне уверенности в ее эффективности.

Результаты опроса офисных работников подтверждают тренд на повышение внимания к вопросам кибербезопасности. Доля сотрудников, прошедших инструктаж менее, чем полгода назад, составляет 43%.

Опрос экономически активных россиян показал, что средняя оценка способностей распознать мошенников составляет 4,1 по 5-балльной шкале. Абсолютно уверены в своих силах 43% респондентов, а еще 30% оценили свою компетентность в вопросах ИБ на 4 балла.

Мужчины чувствуют себя более уверенно (средний балл 4,2), чем женщины (4). Средняя оценка осведомленности у россиян моложе 45 лет — 4,2 балла, тогда как у тех, кто старше 45 лет, — 3,9 балла.

Среди представителей распространенных профессиональных групп, чья работа часто связана с коммерческой тайной, обработкой конфиденциальной информации и персональных данных, наиболее уверенно в вопросах распознавании мошенников чувствуют себя программисты (средний балл 4,7) и системные администраторы (4,6). Оценки выше средней по рынку труда также демонстрируют юристы (4,3), HR-менеджеры, маркетологи, менеджеры по продажам и операторы кол-центров (по 4,2). Меньшую уверенность в своих навыках распознавания мошенников проявляют бухгалтеры и врачи (по 3,9 балла).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 199

Время проведения: 25 сентября — 31 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.