Молодые ученые создают отечественный бионический протез

Группа молодых ученых, среди которых один студент и двое выпускников НИЯУ МИФИ, ведут разработку автоматизированного протеза кисти руки с микропроцессорным управлением, который обещает быть легче, дешевле и более управляемым, чем имеющиеся на рынке аналогичные изделия. Проект стал победителем конкурса «Студенческий стартап» Минобрнауки России и Фонда содействия инновациям. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Как рассказал лидер команды-разработчиков, выпускник Высшей инжиниринговой школы НИЯУ МИФИ Вадим Галушка, протез будет позволять пациенту двигать пальцами и брать различные предметы. Движение пальцев будет осуществляться за счет миниатюрных электоромоторов-актуаторов, встраиваемых в «ладонь» протеза; всего в готовом изделии будет шесть электромоторов (движения большого пальца будет обслуживать два актуатора). Управляющие команды электромоторам будет отдавать микропроцессор, который, в свою очередь, будет расшифровывать идущие от мышц руки электрические (элекромиографические) сигналы; снятие электросигналов с мышц будет происходить за счет электродов, крепящихся к поверхности кожи руки.

Разработку электродов в настоящее время осуществляют партнеры разработчиков в Новосибирском академгородке, а обучение искусственного интеллекта, который будет распознавать сигналы от электродов как один из 18 возможных хватов протеза проводит студент Высшей инжиниринговой школы МИФИ Степан Китаев. Разработку электронной части и управляющего алгоритма работы системы ведет выпускник Высшей инжиниринговой школы МИФИ Константин Пименов. Аккумулятор должен обеспечить 18 часов непрерывной работы протеза или 1,3 тыс. «хватовых» движений.



Главным преимуществом проектируемого протеза по сравнению с существующими на рынке импортными аналогами должна стать низкая себестоимость и масса; выигрыш в массе будет достигаться за счет использования пластика вместо металла и гибких фермовых конструкций вместо заменяющих суставы шарниров.

Планируется что прототип изделия будет изготовлен в 2026 г.