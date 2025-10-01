Разделы

Бизнес
|

Платформа ДОМ.РФ «Цифровой контроль строительства» победила в премии 100+ Awards на форуме TechnoBuild

Единая ИТ-платформа «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) для управления стройкой от ДОМ.РФ победила в премии 100+ Awards крупнейшего в регионах страны международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Продукт, разработанный командой «ДОМ.РФ Технологии», стал лучшим в номинации «Инновационная разработка: ИТ-решение». Номинация посвящена информационным технологиям, позволяющим внедрять новые сервисы, автоматизировать процессы проектирования, возведения и обслуживания объектов капитального строительства.

ЦКС от «ДОМ.PФ Технологии» — это облачная платформа для управления строительными проектами, работы с цифровыми информационными моделями и документами. Её уже используют в 41 регионе России. Внедрение ЦКС значительно снижает риски и количество ошибок в строительстве за счёт повышения прозрачности и улучшения коммуникаций между всеми участниками проекта, экономит время за счёт быстрого согласования задач и оперативного устранения несоответствий, минимизируя простои на стройплощадках.

«С 1 января 2025 года технологии информационного моделирования (ТИМ) стали обязательными для всего жилищного строительства, и ЦКС помогает застройщикам плавно перейти на новый стандарт. Это не просто цифровой инструмент, а способ изменить культуру управления строительством в масштабах всей страны. Скоро мы планируем внедрить в работу платформы технологии искусственного интеллекта для автоматической проверки цифровых моделей зданий на соответствие установленным стандартам. Таким образом, пользователи получат ещё более эффективный инструмент для своей работы», – подчеркнул генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

В ЦКС все участники – застройщик, подрядчик, проектировщик, банк и контролирующие органы – работают с одной актуальной моделью объекта, без ошибок и разрывов в данных. Решение предоставляет несколько важных функций: централизованное онлайн-хранение и контроль актуальности моделей, чертежей и документов с возможностью подписания электронной подписью, автоматические проверки на коллизии, онлайн-передача рабочей документации в производство работ и контроль выпуска изменений, удобный ролевой доступ к данным и документам, даже с телефона или планшета.

Подробнее о продукте – на цкс.дом.рф.

Рекламаerid:2W5zFJ8eSxpРекламодатель: ПАО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614/1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке

Знаменитая российская ИТ-компания спасена. Ей выделили миллиарды владельцы «Столото»

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

На нацпроект «Экономика данных» выделят полтриллиона рублей за три года

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще