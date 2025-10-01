Платформа ДОМ.РФ «Цифровой контроль строительства» победила в премии 100+ Awards на форуме TechnoBuild

Единая ИТ-платформа «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) для управления стройкой от ДОМ.РФ победила в премии 100+ Awards крупнейшего в регионах страны международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild.

Продукт, разработанный командой «ДОМ.РФ Технологии», стал лучшим в номинации «Инновационная разработка: ИТ-решение». Номинация посвящена информационным технологиям, позволяющим внедрять новые сервисы, автоматизировать процессы проектирования, возведения и обслуживания объектов капитального строительства.

ЦКС от «ДОМ.PФ Технологии» — это облачная платформа для управления строительными проектами, работы с цифровыми информационными моделями и документами. Её уже используют в 41 регионе России. Внедрение ЦКС значительно снижает риски и количество ошибок в строительстве за счёт повышения прозрачности и улучшения коммуникаций между всеми участниками проекта, экономит время за счёт быстрого согласования задач и оперативного устранения несоответствий, минимизируя простои на стройплощадках.

«С 1 января 2025 года технологии информационного моделирования (ТИМ) стали обязательными для всего жилищного строительства, и ЦКС помогает застройщикам плавно перейти на новый стандарт. Это не просто цифровой инструмент, а способ изменить культуру управления строительством в масштабах всей страны. Скоро мы планируем внедрить в работу платформы технологии искусственного интеллекта для автоматической проверки цифровых моделей зданий на соответствие установленным стандартам. Таким образом, пользователи получат ещё более эффективный инструмент для своей работы», – подчеркнул генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

В ЦКС все участники – застройщик, подрядчик, проектировщик, банк и контролирующие органы – работают с одной актуальной моделью объекта, без ошибок и разрывов в данных. Решение предоставляет несколько важных функций: централизованное онлайн-хранение и контроль актуальности моделей, чертежей и документов с возможностью подписания электронной подписью, автоматические проверки на коллизии, онлайн-передача рабочей документации в производство работ и контроль выпуска изменений, удобный ролевой доступ к данным и документам, даже с телефона или планшета.

Подробнее о продукте – на цкс.дом.рф.