Эксперты ГК «Современные технологии управления» разработали цифровую модель функционала «1С:ERP Управление предприятием»
Команда экспертов ГК «Современные технологии управления» разработала цифровую модель функционала «1С:ERP Управление предприятием». Это система взаимосвязанных графических моделей и объектов, описывающих функционал системы «1С:ERP» в нотации ArchiMate. Технически модель реализована в виде базы данных в Business Studio.
Модель можно использовать в проектах цифровизации, импортозамещения и перехода на отечественное программное обеспечение. Синхронизация бизнес-процессов предприятия и функционала ERP в рамках единой модели позволяет увидеть «слепые» зоны, которые не были охвачены при проектировании ИС, сократить трудозатраты на подготовку проектной документации, а также обеспечить единое представление для всех участников проекта – как ИТ-специалистов, так и бизнес-пользователей.
Цифровая модель выложена в общий доступ в виде HTML-публикации.
Направления использования модели
Модель функционала «1С:ERP» в системе Business Studio позволяет использовать готовые шаблоны описания функционала системы при создании модели деятельности предприятия. Примеры использования:
1. Описание бизнес-процессов
Использование готовых шаблонов позволяет сократить трудозатраты на создание
документации, а также убедиться, что проект охватывает весь необходимый функционал.
2. Планирование внедрения «1С:ERP»
Дает возможность заранее оценить, какие модули системы будут наиболее полезны для бизнеса, а также определить, какие процессы требуют автоматизации в первую очередь.
Тем самым помогает избежать ошибок при внедрении и снизить риски, связанные с изменениями в работе компании.
