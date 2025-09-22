Разделы

Билайн открыл свою витрину на «Авито»

Билайн объявляет о запуске пилотного проекта по продаже восстановленных смартфонов через крупнейшую классифайд-платформу «Авито». Новый канал позволит сделать устройства более доступными за счёт реализации техники с незначительными косметическими дефектами или витринных образцов.

Проект ориентирован на реализацию полностью функциональных устройств, ранее использовавшихся в демонстрационных целях или возвращённых покупателями в установленные законом сроки. Перед размещением на площадке все смартфоны проходят проверку, визуальную оценку и, при необходимости, сервисное обслуживание. Все технические параметры устройств соответствуют нормам, а дефекты — исключительно внешние и не влияющие на работу. Информация о состоянии устройства и наличии визуальных особенностей подробно указывается в карточке товара.

Средняя стоимость восстановленного смартфона на «Авито» на 30% ниже, чем в интернет-магазине и розничных салонах Билайна. В пилотном периоде в продаже будет представлено от 20–30 моделей одновременно, с последующим расширением ассортимента. При успешных результатах проект будет масштабирован и на другие категории техники из розничного ассортимента оператора.

Выбор «Авито» в качестве партнёра обусловлен высоким охватом платформы: по данным компании, ежемесячная аудитория сервиса составляет около 72 миллиона пользователей. Именно здесь сосредоточен основной спрос на технику «с пробегом», что делает площадку логичным выбором для выхода с пилотным проектом.

«Мы видим устойчивый интерес к восстановленной технике и хотим сделать современные смартфоны ещё доступнее. Запуск витрины на «Авито» позволяет быстро выйти к широкой аудитории и протестировать формат, который выгоден как клиенту, так и бизнесу. Этот проект даёт возможность приобрести абсолютно рабочее устройство по привлекательной цене», — подчеркнул Кирилл Булгинов, директор по электронной коммерции Билайна.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5xd5ySy

