«Газинформсервис» раскроет секреты построения карьеры в кибербезопасности для студентов на GIS DAYS

2 октября в рамках межвузовского студенческого форума GIS DAYS (Global Information Security Days) состоится мастер-класс, призванный помочь всем желающим не просто найти работу, а построить по-настоящему успешную и востребованную карьеру в сфере информационной безопасности. Эксперт в области подбора и развития талантов в информационной безопасности, ведущий менеджер по персоналу компании «Газинформсервис» Юлия Богданова, расскажет, как молодым специалистам войти в одну из самых востребованных и быстрорастущих ИТ-сфер. На мастер-классе участники не только узнают о трендах, но и получат практические инструменты для старта успешной карьеры.

«В условиях стремительного развития цифровых технологий спрос на квалифицированных специалистов в области ИБ растёт в геометрической прогрессии, — комментирует руководитель службы управления персоналом «Газинформсервис» Анна Прабарщук. — Сегодня успех в ИБ определяется не только знанием технологий, но и правильной карьерной стратегией. Мы видим, что много талантливых ребят хотят войти в эту сферу, но не всегда понимают, с чего начать, какие компетенции развивать в первую очередь, чтобы получить заветный оффер. В рамках мастер-класса мы обсудим инсайты о том, какие профессии и направления в ИБ будут наиболее востребованы в ближайшей перспективе, поговорим о том, зачем начинающему специалисту личный бренд и как его можно сформировать, а также почему "гибкие навыки" (soft skills) могут сыграть ключевую роль при принятии работодателем решения в вашу пользу. И, конечно, расскажем о том, на что действительно стоит обращать внимание при выборе первой работы и что может стать залогом успеха вашего профессионального пути».

Напомним, студенческий день форума GIS DAYS 2025 состоится адресу: Санкт-Петербург, Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40б. Участие в студенческом GIS DAYS — это возможность получить ценные знания из первых уст и сделать уверенный шаг к построению успешной карьеры в одной из самых перспективных отраслей. Подробная программа и регистрация: https://gisdays.ru/std/.

