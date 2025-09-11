«Мультибанк НРД» и другие решения «Национального расчетного депозитария» включены в реестр российского программного обеспечения

Три ключевых технологических решения «Национального расчетного депозитария» (НРД), входящего в группу «Московская биржа», включены в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Это сервисы «Мультибанк НРД», «Интеграционный шлюз» и «Криптографический сервис». Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи».

Получение реестрового статуса — логичный этап в развитии технологических решений НРД и всей Группы «Московская биржа». В частности, для клиентов группы, которые являются субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), это упрощает процесс принятия решения по внедрению сервисов НРД.

Реестровый статус получили три решения НРД. Среди них — основное решение для автоматизации корпоративного казначейства «Мультибанк НРД», обеспечивающее обмен финансовыми документами с банками через единый интерфейс и обрабатывающее около 47 млн документов в год. Вторым включенным в реестр решением стал «Интеграционный шлюз», позволяющий напрямую подключать внешние системы клиентов к инфраструктуре НРД. Третьим — «Криптографический сервис», который предоставляет инструменты для работы с электронной подписью и обеспечением конфиденциальности электронного документооборота.

Включение технологических решений НРД в реестр позволяет клиентам снизить затраты до 20% благодаря освобождению от НДС. Кроме того, государственный реестровый статус служит официальным подтверждением качества и готовности решений к интеграции в ИТ-инфраструктуру государственных и корпоративных организаций.