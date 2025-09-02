В России вырос спрос на грузовой каршеринг на 80%

«Делимобиль» фиксирует рост популярности сегмента грузовых автомобилей в сервисе за последний год на 80%. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

В рамках развития направления грузового каршеринга и транспортных услуг для корпоративных клиентов «Делимобиль» в апреле 2024 г. вдвое нарастил автопарк фургонов — в приложении «Делимобиля» появились несколько сотен автомобилей российского производства Sollers Atlant. Во II квартале 2025 г. спрос на грузовой каршеринг стал больше на 80%, чем в аналогичный период годом ранее. Быстрорастущий спрос на аренду грузового транспорта в B2B-сегменте связан с общим трендом на оптимизацию издержек бизнеса. Многие предприниматели, особенно с сезонным характером бизнеса, отдают предпочтение корпоративному каршерингу вместо содержания собственного автопарка, что позволяет гибко управлять расходами.

В категории грузового каршеринга случилось два пика спроса. Первый пришелся на летние месяцы этого и прошлого года, когда грузовыми делимобилями активно пользуется кикшеринг для распределения самокатов, строительные и транспортные компании для перевозки мелких грузов. Второй всплеск спроса случился в ноябре – декабре 2024, когда в ритейле был высокий сезон. Некоторые предприниматели брали грузовой каршеринг для разовых доставок товаров на склады маркетплейсов, в то время как крупный бизнес использовал грузовые Sollers Atlant для временного наращивания уже имеющегося парка в условиях повышенного товарооборота.

Аренда малотоннажного грузового транспорта является активно растущим направлением. Это обусловлено ростом онлайн-торговли, повышенной активностью малого и среднего бизнеса, а также выгодой по сравнению с содержанием собственного автопарка. Сервис также востребован и у частных лиц – для разовой самостоятельной перевозки габаритных грузов, например, мебели или бытовой техники.

У пользователей средняя длительность поездки в этом году составила 2,5 часа, в то время как средняя длительность в корпоративном каршеринге достигает почти 11 часов. B2B-клиенты обычно используют грузовые автомобили для доставки грузов в течение всего рабочего дня, а обычные пользователи чаще всего берут грузовой каршеринг по выходным для переезда или транспортировки личных грузов в пределах одного региона.

По пройденной дистанции поездок отмечается схожая закономерность — бизнес является активным пользователем грузового каршеринга. За прошедший год с пользователи грузового каршеринга в среднем за одну поездку проезжали более 60 км, а корпоративные клиенты в 2,5 раза больше — около 150 км в течение одной поездки.