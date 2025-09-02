Разделы

Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото

Билайн запустил для пользователей своей молодежной платформы «план б.» обмен неиспользованных гигабайт интернета на «золото». Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России («Золото»).

Один гигабайт приравнен к 1 мг золота. Обмен происходит в миниаппе в Телеграме, сначала ГБ обмениваются на «золото», а затем на бонусные рубли. Обмен доступен при наличии остатков ГБ сверх пакета. Новым клиентам, подключившимся с 26 августа 2025 года, начисляются дополнительно 50ГБ, которые доступны для обмена на золото*. Акция действует до 15 января 2026 года.

Сумма начисленных бонусов зависит не только от объема гигабайт, но и от даты, когда подана заявка на обмен золота. Именно по эквиваленту курсу ЦБ на день подачи заявки будут рассчитаны бонусные рубли. Ими можно оплатить связь. Таким образом клиент может сам влиять на сумму, которую получит.

Запуск акции отражает стратегию Билайна по развитию дополнительных цифровых сервисов и созданию ощутимых преимуществ для клиентов. Компания стремится находить новые форматы, которые дают абонентам не только удобные коммуникационные решения, но и дополнительные ценности. Золото — это символ стабильности, универсальной ценности и растущего тренда, а яркая жёлто-золотая айдентика Билайна делает предложение органичным и узнаваемым.

«Мы сознательно выбрали этот инструмент по обмену между гигабайтами и рублями. Такой благородный металл, как золото –– это универсальный и устойчивый актив, который исторически сохраняет и приумножает ценность. Благодаря механике нашего Золота клиенты вместо мгновенной конвертации получают возможность следить за курсом и сами решать, когда наступит лучший момент для обмена, чтобы извлечь максимальную выгоду», — пояснил директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

*Услуга безакцептная (ограничения по географии: Анадырь, Норильск, Красноярский край)

