Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Компания «Гэндальф» доработала сайт компании «Пром-текс»

Компания «Гэндальф» доработала и приняла на дальнейшее техническое сопровождение сайт компании «Пром-текс».

«Пром-текс» осуществляет импорт продукции от ведущих мировых брендов, охватывая Европу, Азию, Северную и Латинскую Америку. Ассортимент включает сырье для лакокрасочных материалов, кислот, ПАВов, солей, герметиков, фотоинициаторов и других категорий. Покупателями являются предприятия отраслей ЛКМ, строительства, резинотехники, переработки полимеров, нефтехимии и машиностроения.

Для привлечения новых клиентов и увеличения оптовых продаж компании был необходим современный ресурс в интернете, который стал бы платформой для рекламы, презентации продукции и получения заявок. Сайт был нужен не только для удобства покупок, но и для повышения узнаваемости компании и укрепления ее позиций на рынке среди крупных игроков.

А при выборе разработчика сайта для «Пром-текс» важным критерием было наличие команды, способной предложить оптимальное решение в пределах бюджета и сроков. Выбрали Гэндальф благодаря положительным отзывам и рекомендациям партнеров, которые высоко оценили их подход и оперативность. Специалисты «Гэндальф» предложили доработку качественного шаблона с индивидуальным дизайном и графикой, что позволило более чем в 2 раза сократить затраты в сравнении с разработкой интернет-площадки с нуля, а также ускорить его запуск. Такой подход полностью удовлетворил клиента, который ценит скорость и эффективность без потери качества.

В рамках проекта был структурирован каталог продукции, разделенный по группам применения. Созданы уникальные графические элементы, включая новый логотип, иконки и оформление упаковок. Для создания графики активно использовался искусственный интеллект. Страницы наполнялись контентом в сотрудничестве с SEO-специалистами заказчика. Добавление товаров и текстов происходило поэтапно, что позволило запустить рекламные активности еще до полного наполнения ресурса. Сейчас на сайте доступны онлайн-консультации, форма для вопросов и возможность заказа обратного звонка. Платформа дополнена оригинальными изображениями, а навигация по разделам интуитивно понятна.

Все корректировки проводились в тесном контакте разработчика и заказчика, согласовывались варианты логотипа, покупался специальный шрифт и дорабатывались визуальные и функциональные блоки. Заказчики подробно объясняли, что за предметы нужно изобразить, присылали наглядные примеры для лучшего понимания и специалисты реализовывали их. Работа была сложной, но обе стороны прислушивались и учитывали мнение друг друга на каждом этапе.

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой
безопасность

Сайт уже запущен и успешно функционирует. Реализован удобный каталог с детальными карточками товаров, адаптированный под специфику химической отрасли. Благодаря адаптации шаблона и активному взаимодействию с клиентом, проект выполнен в короткие сроки — разработка заняла около 10 рабочих дней, при этом наполнение продолжалось параллельно. Запуск рекламных кампаний с сайта начался на ранних этапах благодаря оперативной готовности основных страниц и товаров. Клиент получил современный, привлекательный ресурс, который уже сейчас служит базой для развития бизнеса.

После запуска сайт был передан на техническое сопровождение компании «Гэндальф». Специалисты регулярно обновляют контент согласно заданиям от представителей компании. В дальнейших планах — продолжение работ по SEO: настройка метатегов, публикация новостей и статей, что усилит позиции площадки в поисковых системах и увеличит поток пользователей.

На сегодняшний день компания использует площадку в интернете как основной источник для круглосуточного взаимодействия с пользователями из любого региона, что значительно расширило целевую аудиторию. Также теперь с помощью аналитики можно отслеживать поведение клиентов и делать выводы для оптимизации работы сайта. За три месяца с запуска веб-страницы количество уникальных показов по поисковым запросам составляет 24,91%. Данный показатель, по мнению представителя компании «Гэндальф», является хорошим показателем, а средняя продолжительность времени посетителей ресурса достигает 6 минут.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Кадер, UserGate: Инфобезопасность должна быть эшелонированной и многоуровневой

Арестован оператор крупнейшего в истории ботнета для DDoS-атак. Им оказался 22-летний зумер

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно

Китай отключили от глобального интернета. Власти тестировали новое оборудование «Великого китайского файервола»

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Чудовищная «дыра» в приложении позволяла всем желающим заказывать бесплатную еду в McDonald's

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные приложения-пульты для телевизора: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: