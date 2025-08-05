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«Континент 4» от «Кода Безопасности» получил сертификат соответствия ФСТЭК России по требованиям к многофункциональным межсетевым экранам

NGFW «Континент 4» теперь соответствует требованиям к многофункциональным межсетевым экранам уровня сети (ФСТЭК России, 2023 г.) по четвертому классу защиты. Об этом CNews сообщили представители «Кода Безопасности».

Новые требования, в дополнение к стандартному межсетевому экранированию, включают в себя и требования к модулям безопасности, таким как: антивирусная проверка сетевого трафика; система обнаружения/предотвращения вторжений; идентификация пользователей; веб-фильтрация и др.

О дате старте продаж сертифицированной версии как многофункционального межсетевого экрана будет сообщено дополнительно.

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Итоговый перечень выполняемых требований ФСТЭК России к NGFW «Континент 4» отражен в Сертификате соответствия № 4496 от 14 декабря 2021 г., переоформленным 30 июля 2025 г.: многофункциональный межсетевой экран уровня сети четвертого класса защиты; межсетевой экран типа А четвертого класса защиты; межсетевой экран типа Б четвертого класса защиты; межсетевой экран типа Д четвертого класса защиты; система обнаружения вторжений уровня сети четвертого класса защиты; четвертый уровень доверия.

«Континент 4» может использоваться для защиты значимых объектов КИИ до первой категории, ИСПДн до первого уровня, ГИС до первого класса и АС до класса 1Г включительно.

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