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Мetamentor привлекла $1.4 млн на создание ИИ-продукта для среднего и малого бизнеса.

Разработчик ИИ-решений Metamentor, привлек 108 млн руб. посевных инвестиций. Оценка компании составила 432 млн руб. Раунд возглавили шестеро бизнес-ангелов, среди них и новые участники и инвесторы первой волны. Полный список инвесторов и полученные доли не разглашаются. Сделка будет закрыта в несколько траншей, в течение шести месяцев.

Привлеченные средства помогут Metamentor масштабировать существующие направления бизнеса, а также вывести на рынок новое коробочное решение — «Базу Знаний» с ИИ-ассистентом для среднего и малого бизнеса.

Metamentor не раскрывает сроки вывода продукта на рынок, но анонсирует интеграцию с привычными источниками информации внутри компаний (почты, трекеры, мессенджеры и все возможные виды документов), повышение операционной деятельности сотрудников до 10%, а также сокращение затрат на обработку рутинных процессов в 10 и более раз. С помощью такого решения бизнес получит мультиагентную систему в тех подразделениях (продажи и закупки, службы поддержки), где требуется помощь ИИ.

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Metamentor основан в 2023 г. студентом МФТИ Матвеем Паком. Привлеченные средства стали вторым этапом инвестиций для компании. Первый раунд в 40 млн руб. был закрыт в 2024 г. Основной коммерческий продукт Metamentor строится на заказной разработке в области ИИ для российских компаний. Выручка компании в 2024 г. составила 18 млн руб.

«Согласно статистике, офисные сотрудники сегодня тратят часы на поиск нужной информации и до 10% своего рабочего времени на работу над дублирующими задачами, которые уже были сделаны ранее. Эти инвестиции помогут предложить бизнесу ИИ-систему, которая целенаправленно устранит рутинные задачи, высвобождая ресурсы для стратегического развития бизнеса», — сказал основатель и генеральный директор Metamentor Матвей Пак.

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