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Смартфон за 1 рубль и оплаченная связь: Билайн запустил новую акцию

В Билайне стартовала новая акция — смартфоны Redmi от Xiaomi можно забрать всего за 1 рубль при покупке бонусных рублей на связь.

Всё просто: достаточно перейти на страницу акции «Смартфон за 1 рубль», выбрать понравившееся устройство из акционного списка и добавить его в корзину в составе выгодного комплекта.

Среди участников акции — смартфоны Redmi А3х, А3 и А3 Pro. В зависимости от модели вам будут доступны бонусные рубли, которые вы сможете потратить на услуги связи — именно они составят почти всю сумму вашего заказа. В итоге клиент получает смартфон за 1 рубль, новую сим-карту и оплаченную связь на много месяцев вперед (в зависимости от того, как вы будете расходовать свой тарифный план). Предложение доступно для новых и действующих клиентов Билайна.

Смартфоны Redmi А3х, А3 и А3 Pro — это современные и надёжные устройства, сочетающие в себе функциональность, стильный дизайн и доступную цену. Модели оснащены всем необходимым для комфортного повседневного использования: улучшенными камерами для ярких снимков, емкими аккумуляторами, быстрыми процессорами и актуальными функциями для современных пользователей. Благодаря удобному интерфейсу и проверенному качеству Xiaomi смартфоны подходят как для работы, так и для учёбы, путешествий и отдыха.

Количество товара ограничено. Акция проводится с 8 июля по 11 августа 2025 года в интернет-магазине и собственных офисах обслуживания Билайна. Подробности, условия и ограничения — на сайте beeline.ru.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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