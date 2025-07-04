«Яндекс» запускает биржу Telegram-каналов

«Яндекс» поможет бизнесу повысить узнаваемость у широкой аудитории Telegram. Рекламодатели смогут выбирать конкретные Telegram-каналы в «Директе» и запускать рекламу с оплатой за фактические просмотры постов. Цену за 1 000 просмотров (CPM) устанавливают Telegram-каналы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Реклама в Telegram-каналах выглядит как обычный пост с картинкой, карточками или видео. При необходимости бизнес сможет кастомизировать посты под специфику каналов. Вся реклама автоматически маркируется в соответствии с требованиями законодательства.

Для участия в бирже «Яндекс» отбирает наиболее востребованные у рекламодателей каналы с качественной аудиторией, в том числе миллионники. При выборе каналов рекламодатели смогут ориентироваться на соотношение цены и качества площадки: тематику, охват и вовлеченность подписчиков.

В аукционной модели монетизации цена за 1000 просмотров формируется на основе аукциона и зависит от эффективности канала и конверсий. В биржевой модели владелец канала самостоятельно устанавливает CPM и получает вознаграждение за фактически полученные просмотры.

Запуск биржевой модели монетизации от рекламной сети «Яндекса» (РСЯ) поможет каналам более эффективно заполнять рекламные слоты и зарабатывать даже тогда, когда нет прямых размещений. Текущие партнеры «Яндекса» уже могут подключиться к новому инструменту в личном кабинете, а новые — при регистрации в РСЯ. После дополнительной модерации каналы могут совмещать аукционную и биржевую модели монетизации и максимизировать доход.

«Яндекс» начал тестировать размещение рекламы в Telegram-каналах через «Директ» в июле 2023 г. Инструмент позволил бизнесу автоматизировать процесс продвижения в популярном мессенджере и запускать кампании с оплатой за клики по модели аукциона. По этой модели рекламные посты автоматически выходят в каналах с указанными тематикой и географией, но выбрать конкретные каналы до сих пор было нельзя. Доступ к выбору каналов из биржи и размещению постов с оплатой за просмотры будет открыт в «Директе» для всех рекламодателей в режиме бета-тестирования в ближайшие дни.

За два года рекламу в Telegram использовали около 25 тыс. рекламодателей «Директа». Больше всего в продвижение в Telegram-каналах инвестировали бизнесы категорий «недвижимость», «авто», «образование». На 1 июля 2025 г. с РСЯ сотрудничало более 14 тыс. Telegram-каналов.