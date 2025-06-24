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ТК Дентро автоматизировала массовый подбор персонала и увеличила конверсию в трудоустройство на 21% с сервисом Работяга.про

Дентро использует сервис Работяга.про для привлечения водителей категории E, автослесарей и специалистов по обслуживанию транспорта. Сервис стал одним из ключевых источников откликов, помогая стабильно закрывать потребности в линейном персонале.

Традиционные площадки, такие как hh.ru и Avito, перестали давать нужный объем откликов — особенно в пиковые периоды поиска. Работяга.про – один из сервисов, который компания решила протестировать для выполнения плана по найму.

Работяга.про автоматизирует весь процесс кадровой лидогенерации:

– создает брендированные HR-лендинги
– запускает рекламу вакансий на десятках тысяч сайтов
– направляет отклики в личный кабинет, мессенджеры или HRM-системы

Объявления показываются не только на работных сайтах, но и на онлайн-площадках, где конкуренция с другими работодателями минимальная. Это фокусирует внимание кандидатов на конкретных вакансиях и повышает эффективность продвижения.

Добавить вакансию в сервис можно за пару минут, а первые отклики часто приходят уже в течение часа.

«Работяга.про — в первой тройке наших каналов в подборе линейного персонала. Благодаря сервису поток откликов ощутимо увеличился, а конверсия в трудоустройство выросла на 21%. Сейчас мы также тестируем новую функцию – ИИ-рекрутера, который переписывается с кандидатами и фильтрует нерелевантных, что уже ощутимо разгружает нашу команду», — Анастасия Герасимова, руководитель отдела по подбору и адаптации персонала Дентро.

«Дентро – один из наших первых пользователей из транспортной отрасли. HR-бренд Дентро вкупе с технологиями Работяга.про уже позволили привлечь тысячи соискателей. Сейчас мы запустили ИИ-бота, который берет на себя переписку с кандидатами, задает уточняющие вопросы и помогает рекрутерам работать только с теплыми откликами. Автоматизация массового подбора с помощью искусственного интеллекта – новый стандарт отрасли», – Алексей Коновалов, CEO сервиса Работяга.про.

Совместная работа Дентро и Работяга.про показывает, как автоматизация и ИИ-инструменты позволяют закрывать вакансии быстрее, экономить ресурсы и добиваться стабильного результата в найме.

Рекламаerid:2W5zFHYVLJkРекламодатель: ООО «Работяга»ИНН/ОГРН: 6671304921/1246600027552Сайт: https://rabotyaga.pro/

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