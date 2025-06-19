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«Яндекс Погода» предупредит о приближении грозы

«Яндекс Погода» научилась прогнозировать грозу с точностью до десяти минут. Следить за перемещением грозового фронта пользователи могут на карте осадков. На ней также можно посмотреть, где прямо сейчас сверкают молнии. На ближайшие два часа сервис делает прогноз для каждых десяти минут, а на десять дней вперёд — для каждого часа. Например, по прогнозу можно понять, идти ли гулять с собакой сейчас или стоит переждать грозу.

Прогноз грозы помогает не только спланировать свой день, но и избежать опасности. Гроза часто сопровождается ливнями, шквалистым ветром, а иногда и градом, которые лучше переждать в помещении. Если приближается грозовой фронт, лучше отложить прогулку или поездку на природу. Во время грозы опасно находиться в воде, рядом с высокими деревьями и строениями, которые стоят на открытой местности. Удары молний могут привести к пожару или повредить линии электропередач. Узнать о приближении грозы можно не только на карте осадков, но и с помощью push-уведомлений. Сервис присылает их минимум за 30 минут до начала ненастья.

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Безопасность

Подробный прогноз грозы сейчас доступен для европейской части России. Сервис составляет его с помощью технологии «Метеум», которая использует специально обученные алгоритмы. Они анализируют метеоданные, в том числе с радаров и спутников, и рассчитывают координаты молний и направление движения грозовых туч. Эти данные обновляются каждые десять минут.

В России грозы чаще всего бывают летом, а их пик приходится на июнь и июль — это выяснили аналитики «Яндекс Погоды». Среди городов-миллионников по количеству гроз лидирует Краснодар — в нём бывает 39 грозовых дней в среднем за год. На втором месте Ростов-на-Дону (31 день), на третьем — Москва (30 дней), а реже всего грозы наблюдаются в Санкт-Петербурге (18 дней).

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