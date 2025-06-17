«Слиммер» запускает российское ПО для врачей

Компания «Слиммер», которая разработала одноименное мобильное приложение для людей с ожирением Slimmer, объявила о запуске программного обеспечения для врачей — «Slimmer для докторов». Об этом CNews сообщили представители компании «Слиммер».

Программное обеспечение отвечает на потребность медицинского сообщества в системном инструменте для длительного ведения пациентов после хирургического вмешательства. Воспользоваться сервисом могут бариатрические команды — то есть врачи, которые непосредственно участвуют в лечении и наблюдении пациента после операции. Чтобы начать работу с ПО, необходимо приобрести партнерскую программу у «Слиммер».

Доступ к сервису получает администратор бариатрической команды — специалист, который помогает координировать коммуникацию, следит за графиком наблюдений, помогает с расписанием, сопровождает пациента в жизни и при необходимости оперативно соединяет пациента с врачом. Он может подключать к аккаунту оперирующего хирурга и медицинскую команду, а также закрепленных за ним пациентов. Это обеспечит полную синхронизацию между всеми участниками процесса лечения и наблюдения.

«Slimmer для докторов» разработан с учетом потребностей практикующих специалистов: оперирующих хирургов, терапевтов, эндокринологов, а также администраторов, участвующих в постоперационном наблюдении. Новое ПО облегчит врачам ведение пациентов после бариатрической операции, объединяя динамическое наблюдение, коммуникацию и планирование в одном интерфейсе.

Сервис позволяет врачебной команде: отслеживать динамику веса, показатели анализов, прием препаратов и фотоотчеты пациента; проводить онлайн-консультации — как плановые, так и внеплановые; общаться с пациентом через встроенный чат в режиме реального времени; централизованно планировать операции и визиты с помощью календаря; делегировать организационные задачи администратору с отдельной ролью в системе.

В сервисе доступен документооборот с ЕГИЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения). Он позволяет автоматизировать процессы обмена данными между медицинскими учреждениями, что существенно сокращает время на оформление и обработку документов. Внедрение такой системы открывает новые возможности для пользователей «Slimmer для докторов»: упрощается доступ к информации о пациентах, а также повышается уровень безопасности данных.

«”Slimmer для докторов” — это не просто технологическое решение, а шаг в сторону новой модели медицины, в которой цифровые инструменты помогают врачу быть рядом с пациентом не только в операционной, но и на протяжении всего пути восстановления. Наша цель в снижении количества повторных операций пациентов, а также предотвращение осложнений. Сервис позволяет легко находить информацию о пациентах и отслеживать их анализы. Сейчас подключены уже более 300 пациентов», — отметил медицинский основатель приложения Slimmer, доктор Максим Буриков.

«Мы создавали “Slimmer для докторов” как полноценный цифровой сервис, который не просто передает данные, а выстраивает удобную, безопасную и прозрачную экосистему для врачей и пациентов. Все решения в системе — от мониторинга до логистики — разрабатывались на основе реального запроса медицинского сообщества», — сказала Александра Смолик, технический основатель и учредитель компании «Слиммер».

Владимир Двуреченский, соучредитель «Слиммер» отметил, что сервис сделан так, чтобы врачу не нужно было тратить время на поиск информации или организацию процессов — все уже интегрировано. «Общение с пациентами через ПО “Slimmer для докторов” позволяет обеспечить высокий уровень защиты информации и избежать рисков, которые возможны через запрещенные мессенджеры. Сервис гарантирует, что все данные остаются под контролем и в безопасности, что является преимуществом для врачей», — сказал он.