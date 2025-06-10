«Авито»: цены на популярные ноутбуки Honor за год упали более чем на 15%

Недавно специалисты «Авито» анализировали изменение цен на самые популярные ноутбуки от Apple. Теперь аналитики решили изучить, как изменились цены на ходовые модели других брендов весной 2025 г. в сравнении с тем же периодом 2024 г. Оказалось, что большинство из них подешевели. Среди них — модели от Honor, Huawei, Acer и др. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Новые ноутбуки

Самой популярной моделью среди новых ноутбуков на Авито помимо устройств Apple оказался MagicBook X 16 от Honor. За год он подешевел на 16%. Его средняя цена составила 43 тыс. руб. Также высоким спросом пользовался MagicBook 14 того же бренда. Он стал дешевле на 15%, цена снизилась до 38 тыс. руб. Топ-3 популярных моделей замыкает MagicBook X16 Plus. За этот период он подорожал на 12% и стал стоить в среднем 38 тыс. руб.

Также в лидерах — MateBook D16 от Huawei. За год он подешевел на 8%, его средняя цена составила 46 тыс. руб. Замыкает топ-5 MagicBook 15 от Honor. Он за этот период стал дешевле на 15%, а средняя цена составила 39 тыс. руб.

Динамика цен на популярные модели новых ноутбуков

Ноутбуки в ресейле

Самая популярная модель в ресейле помимо макбуков — Nitro 5 AN515-54 от Acer. Он подешевел на 11% за год и стал стоить в среднем 35 тыс. руб. За ним следует его собрат Nitro 5 AN515-52, он стал дешевле на 14% и теперь продается в среднем за 28 тыс. руб. Также этой весной пользовался популярностью G580 от Lenovo — он за год подешевел на 22%, до 6 тыс. руб.

За ним следует Lenovo B590. За этот период цена на него снизилась на 11%, в среднем он стоил 7 тыс. руб. Также в пятерку лидеров вошел Asus X550C. Цена на него за год упала на 19%, до 8 тыс. руб.