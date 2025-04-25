Российские студенты будут обучаться на ИТ-решениях от «Т1»

ИТ-холдинг «Т1» предоставил вузам доступ к SaaS-версиям собственных продуктов: платформе коммуникаций DION — для проведения онлайн-лекций, семинаров и внутреннего общения, а также платформе призводства ПО «Сфера», которая поможет освоить разработку ПО в облачной среде. Оба продукта доступны образовательным организациям на льготных условиях в разных форматах поставки, в том числе on-premise.

Студентам технических вузов станут доступны несколько инструментов «Сферы»: таск-трекер для командной работы «Сфера.Задачи», Git-репозиторий для проведения ревью кода «Сфера.Код», централизованная база знаний с гибкой системой прав доступа «Сфера.Знания», «Сфера.Дистрибутивы» и лицензии –– для управления релизами, сборками и лицензиями программных продуктов.

В дальнейшем к платформе подключат и другие модули: преподаватели смогут использовать их для подготовки практикумов и лабораторных заданий. У студентов, в свою очередь, появится возможность освоить еще больше прикладных инструментов для разработки полноценных проектов — от первых строк кода до тестирования и сопровождения готового продукта.

«Мы стремимся сократить разрыв между академическим и реальным ИТ. Студентам важно еще в процессе обучения работать с теми решениями, которые действительно используются в крупных компаниях. Сфера помогает получить опыт командной разработки, а DION –– выстроить онлайн-коммуникацию в процессе обучения. Все это дает практические навыки и готовит учащихся к будущим рабочим процессам», — сказала Анна Кузякина, заместитель коммерческого директора по развитию продуктового бизнеса НОТА (ИТ-холдинг «Т1»).

Решения «Т1» позволяют отказаться от иностранных продуктов — таких как Jira, Confluence, Zoom, Microsoft Teams и др. — в пользу российских платформ, адаптированных под образовательные и производственные задачи.