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«М.Видео-Эльдорадо» назвала топ-5 брендов цифровых фотокамер в 2024 году

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж цифровых фотокамер на рынке России в 2024 г. Всего россияне купили 350 тыс. фотоаппаратов на общую сумму 6,1 млрд руб. Средняя стоимость приобретаемых устройств увеличилась на 33% и составила 17,3 тыс. руб. Основной причиной такого значительного роста средней цены стало увеличение спроса на модели премиум-сегмента, включая профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Лидером по количеству проданных устройств в 2024 г. стали устройства малоизвестных брендов, доля которых составила 69%. Эти доступные модели выбираются покупателями, которым важны простота эксплуатации, компактность и минимальный функционал для базовых задач.

На втором месте в количественном выражении располагается бренд Canon с долей 10%. Третье место разделили бренды Kodak и Sony с долями по 4%. Пятое место по количеству занимает бренд Nikon (3%).

В денежном выражении лидером рынка стал Canon, занявший 43% от общего объема продаж. На втором месте по выручке расположился бренд Sony (23%). Третье место в денежном выражении занял Nikon с долей 12%. На четвертом месте по выручке — малоизвестные бренды (7%), спрос на которые обусловлен доступной ценой и простотой использования. Замыкает пятерку лидеров в денежном выражении бренд Fujifilm (6%).

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