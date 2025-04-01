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IEK GROUP подтвердила лидирующие позиции на рынке электротехнического и светотехнического оборудования

IEK GROUP (далее – Компания, АО «ИЭК Холдинг») – российский производитель комплексных решений в области электротехники и промышленной автоматизации, в рамках исследования консалтинговой компании Б1 признан одной из крупнейших компаний на своем рынке. В частности, Компания занимает лидирующую позицию по величине выручки на рынке электротехнического и светотехнического оборудования за 2023 г. и второе место среди крупнейших компаний рынка телекоммуникационного оборудования за 2023 г. .

Андрей Забелин, генеральный директор АО «ИЭК Холдинг»:

«В России продолжает формироваться рынок комплексных технических решений, который включает в себя не только электрооборудование, но и продукты и ПО для автоматизации и связи. Крупнейшие компании рынка, в числе которых IEK GROUP, обладают диверсифицированным портфелем продуктов и сфокусированы на проектных продажах. Для нас это возможность предлагать эффективные комплексные решения для наших заказчиков и партнеров, удовлетворяя их потребности на всех стадиях проектного взаимодействия».

По оценке экспертов Б1, рынок электротехники (который включает электротехническое оборудование, светотехнику, телеком оборудование и решения для промышленной автоматизации) показывает стабильный рост c 2020 г., достигнув в 2024 году 642 млрд руб . При этом прогнозируется увеличение объема рынка до 1,16 трлн к 2030 году; общий среднегодовой темп роста рынка электротехники составит порядка 10% .

Также авторы исследования отмечают, что рынок электротехники становится более консолидированным, формируются группы надёжных поставщиков решений, которые взаимодействуют с клиентами как напрямую, так и через дистрибьюторов. По данным исследования, российские заказчики ждут от производителей электротехники не только высокого уровня технологичности, но и глубокого понимания их задач и потребностей. Чтобы сформировать персонализированное ценностное предложение и наладить диалог с клиентом, игрокам рынка требуются значительные ресурсы, в том числе кадровые, а также возможность быстро адаптироваться к меняющимся регуляторным требованиям.

Среди ключевых драйверов рынка авторы исследования называют развитие промышленности, инфраструктуры, а также импортозамещение и цифровизацию. Способствовать росту рынка может и развитие строительной отрасли: в сфере жилищного строительства позитивным фактором станет прогнозируемое ЦБ снижение ключевой ставки (КС), развитие альтернативных ипотеке механизмов. Также снижение КС и рост рынка электронной коммерции положительно скажутся на развитии коммерческой недвижимости и логистических хабов.

Спрос на новые электротехнические решения будут стимулировать потребность заказчиков в цифровизации и модернизации оборудования.

Наиболее высокие темпы роста демонстрируют сегменты решений для промышленной автоматизации и телекоммуникационного оборудования.

По оценке экспертов Б1 доля решений для промышленной автоматизации на 2024 год составила 13%, общий объем – 83 млрд руб.; ожидается, что к 2030 году доля вырастет до 18%, объем рынка решений в сегменте составит 207 млрд руб. (СГТР ’24-30 – 13%). Драйверами рынка останутся стремление обеспечить технологическую независимость и переход российских заказчиков на отечественное ПО, а также продолжение цифровой трансформации промышленности.

Сегмент телекоммуникационного оборудования в 2024 году оценивается в 99 млрд руб., к 2030 прогнозируется рост до 202 млрд руб. (СГТР’24-30 – 17%), при этом доля на рынке электротехники составит 17%. Способствовать росту, помимо цифровизации, будет и развитие инфраструктуры связи, и рост спроса на решения для нее.

Доля сегмента низковольтного оборудования, универсальных систем для передачи энергии и светотехники на 2024 год по оценке Б1 составил 72%, общий объем – 461 млрд руб.; ожидается, что к 2030 году доля снизится до 65%, объем рынка решений в данном сегменте составит 750 млрд руб. Среди драйверов для данного сегмента – рост энергопотребления, развитие инфраструктурного и промышленного строительства и потребность в модернизации существующей жизнеобеспечивающей инфраструктуры.

Рекламаerid:2W5zFJYgKDSРекламодатель: АО "ИЭК ХОЛДИНГ"ИНН/ОГРН: 5074092485/1255000000034Сайт: https://www.iek.ru/

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