«Яндекс» запустил новую линейку YandexART и опцию «Про» с продвинутыми возможностями в «Шедевруме»

«Яндекс» представил обновлённую линейку собственных визуальных генеративных моделей — YandexART 2.5. Самая мощная версия линейки, YandexART 2.5 Pro, будет доступна владельцам новой подписки «Про» в приложении «Шедеврум». Подписка открывает новые возможности для профессионального использования приложения. Например, пользователи смогут улучшать картинки до разрешения 4К и скачивать их без вотермарок — изображения можно будет использовать без ограничений, в том числе в коммерческих целях.

Обновлённые генеративные модели YandexART стали чётче следовать инструкциям в промтах и создавать картинки с указанным количеством предметов нужных форм, цветов, размеров и других характеристик. Это будет особенно полезно для маркетинговых или художественных иллюстраций. Например, когда нужно показать на изображении сразу несколько флаконов косметической продукции.

Модели линейки YandexART 2.5 помогут разработать дизайн предметов, который можно повторить в реальной жизни. Картинки теперь не перенасыщены множеством лишних фантазийных элементов, за счёт чего выглядят более реалистично. Например, можно попросить нейросети придумать дизайн торта на день рождения или идеи колец из эпоксидной смолы.

Также модели стали генерировать надписи на латинице на 30% лучше в сравнении с предыдущей моделью, YandexART 2.0. Это поможет, например, в разработке дизайна сувенирной продукции, поздравительных и пригласительных открыток, а также логотипов и постеров. Базовая версия модели YandexART 2.5 доступна в «Чате» с «Алисой» и всем пользователям «Шедеврума».

Подписка «Про» в «Шедевруме» будет полезна дизайнерам, маркетологам и другим пользователям, которые используют приложение для работы и учёбы. Пользователи с подпиской будут первыми получать доступ к новым версиям YandexART и опциям «Шедеврума» — сейчас им уже доступна YandexART 2.5 Pro. В сравнении с YandexART 2.5 картинки, созданные этой нейросетью, получаются наиболее детализированными, похожими на реальные фотографии. Также в них реже встречаются дефекты, такие как, например, смазанные черты лица.

Подписка на «Шедеврум Про» позволяет улучшать изображения до разрешения 4К и скачивать их без вотермарок. Полученные картинки можно использовать, например, для презентаций, публикаций на сайте и в блоге или печати постеров или стикеров. Возможность работает как для новых изображений, так и для созданных ранее.

Подписчики получат отдельную очередь на генерацию и смогут быстрее создавать изображения или видео по запросу даже в моменты повышенного спроса. Нейросеть будет предлагать им на выбор сразу шесть картинок вместо двух. Кроме того, пользователям станет доступно безлимитное число генераций в веб-версии «Шедеврума» — сейчас количество попыток ограничено до 70.

Также для пользователей «Про» появится новая функция — закрытые публикации. Картинки и видео, созданные пользователями с подпиской, будут видны только им и их друзьям и не будут отображаться в общей ленте.

Каждый пользователь «Шедеврума» может неделю тестировать новые возможности «Шедеврум Про». В дальнейшем стоимость месячной подписки составит 100 руб. Для того чтобы оформить её, нужно быть подписчиком «Яндекс Плюс».