27-дюймовый монитор Xiaomi A27Qi уже в продаже

Компания diHouse объявляет о начале продаж на российском рынке нового монитора Xiaomi 2K Monitor A27Qi. Новинка отлично подходит как для работы с графикой и видео, так и для игр, требующих высокой четкости изображения и быстрого отклика. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Монитор Xiaomi 2K Monitor A27Qi — модель с диагональю 27 дюймов, разрешением 2К (2560 x 1440 пикселей), соотношением сторон 16:9 и IPS-матрицей с углом обзора 178°. Четкое изображение без цветовых искажений обеспечивается благодаря широкому цветовому охвату 100% sRGB и 95% DCI-P3 и показателю Delta E<2. Монитор поддерживает технологию HDR10. Частота обновления 100 Гц делает изображением плавным. Время отклика 6 мс (GTG) сводит к минимуму возникновение размытия во время отображения динамичных сцен.

Монитор сертифицирован по стандарту TÜV Low Blue Light, который свидетельствует о низком количестве вредного для зрения синего излучения. Нагрузка на глаза снижается благодаря антибликовому покрытию, широким возможностям регулировки яркости и специальному режиму чтения. Модель актуальна для использования в офисах: качественное изображение обеспечивает комфорт во время длительной работы за экраном. Монитор оснащен всеми необходимыми портами: DP 1.4, HDMI 2.0, Audio и DC Jack.

27-дюймовый монитор Xiaomi A27Qi уже в продаже

Дисплей оснащен тонкой рамкой с трех сторон, увеличивающей рабочую площадь экрана и позволяющей использовать несколько мониторов вместе для создания большой рабочей зоны. Монитор совместим с креплением VESA. Угол наклона регулируется.

По данным аналитических агентств, за 2024 г. продажи мониторов на российском рынке достигли отметки в 3,8 млн единиц в штуках, в емкость рынка составила около 782 млн долларов. Рост популярности 2К-мониторов, полноценно вышедших в массовый сегмент, можно отнести к технологическим трендам. По итогам года они заняли около четверти всего российского рынка.

Ориентировочная стоимость Xiaomi 2K Monitor A27Qi составляет 17,99 тыс. руб.