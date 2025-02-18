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Wave Solutions получает золотой партнерский статус «Оптимакрос»

Компания укрепляет свои позиции на рынке автоматизации бизнес-планирования и финансового анализа.

Компания Wave Solutions сообщает о получении золотого статуса партнерства с ведущим разработчиком корпоративного программного обеспечения «Оптимакрос», предназначенного для автоматизации бизнес-планирования и аналитики.

В рамках партнерства Wave Solutions внедряет инновационные решения, которые позволяют компаниям различных отраслей эффективно решать задачи в области финансового планирования, бюджетирования и управленческой отчетности.

Золотой статус подтверждает высокую квалификацию и накопленную экспертизу компании в реализации решений на платформе Optimacros, что в свою очередь гарантирует достижение целей и высокое качество проектов. Также данный статус открывает новые перспективы для сотрудничества компаний, дает возможность влиять на развитие продукта и оперативно транслировать новые потребности рынка.

Optimacros — это российская платформа для автоматизации планирования, которая идеально подходит для компаний, стремящихся улучшить процессы принятия решений и повысить эффективность бизнес-операций.

За время сотрудничества с «Оптимакрос» Wave Solutions успешно реализовала крупные проекты внедрения в таких отраслях, как розничная торговля, E-com, а также в сфере образовательных платформ и сервисных B2B-компаний.

Антон Минеев, генеральный директор Wave Solutions:

«Мы гордимся тем, что наша компания стала золотым партнером, что подчеркивает нашу высокую квалификацию по работе с платформой и опыт создания решений для автоматизации финансовых процессов. Благодарим «Оптимакрос» за доверие и уверены, что впереди нас ждут новые успешные проекты и мы продолжим предлагать своим заказчикам индивидуальные решения в соответствии с их уникальными бизнес-требованиями на основе нашего лучшего опыта».

Максим Шилов, коммерческий директор «Оптимакрос»:

«Нам очень приятно видеть последовательные шаги развития партнерской экосистемы и успех коллег из Wave Solutions. «Оптимакрос» дает возможность соединить бизнес-опыт партнера, его экспертизу и знания отраслевых задач с передовыми технологиями в области планирования и создать уникальное ценностное предложение. Мы убеждены, что опыт Wave Solutions в таких функциональных областях как финансовое планирование, бюджетирование и управленческая отчетность, повышает привлекательность платформы Optimacros и взаимно усиливает наши позиции».

Wave Solutions: https://wavesolutions.ru/.

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