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«ВКонтакте» зафиксировала кратное снижение попыток взломов аккаунтов и токсичности в комментариях

За прошедший год «ВКонтакте» внедрила новые инструменты для защиты аккаунтов и поддержания комфортного цифрового пространства, в том числе среди молодой аудитории пользователей.

Меры для безопасности пользователей. Новые функции и меры безопасности, которые представила «ВКонтакте» в течение прошедшего года, позволили более чем в два раза уменьшить число попыток взломов аккаунтов, регистраций вредоносных ботов и рассылок спама.

Среди мер — динамический статус защищённости аккаунта VK ID, умные рекомендации по безопасности с учётом персональных особенностей конкретного пользователя, регулярная проверка потенциально скомпрометированных паролей, обучающие кампании о пользе беспарольного входа в онлайн-сервисы.

Комфортная онлайн-среда. Фильтром автоматического удаления токсичных высказываний в комментариях за прошедший год воспользовались в 2,5 раза больше сообществ, чем годом ранее. Инструмент облегчает модерацию сообществ и способствует поддержанию комфортной атмосферы. Более половины аудитории предпочитает не открывать и не читать комментарии, которые скрывает нейросеть, определяющая потенциально недружелюбные комментарии в профилях и сообществах.

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Цифровизация

Специальным режимом «Личное пространство» за прошедший год воспользовались около 1 миллиона раз. Он позволяет отдохнуть от нежелательного внимания, на время меняя настройки приватности профиля и добавляя в ленту материалы о способах снижения уровня стресса и борьбы с тревогой. Функция стала особенно популярной среди молодой аудитории.

«Центр безопасности VK». Пользователям стал доступен «Центр безопасности VK». В нём можно узнать о решениях для защиты аккаунта VK ID, технологии беспарольного входа, стратегиях мошенников и мерах VK для борьбы с ними. Также в разделе доступны лекции от экспертов по безопасности для аудиторий разного возраста, квиз для оценки уровня знаний по основам киберграмотности. Центр будет дополняться актуальными материалами и рекомендациями.

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