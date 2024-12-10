В помощь аналитикам рынка: инноваторы из МФТИ разработали новостной ИИ-сервис для финансистов

Предложенное командой разработчиков из МФТИ технологическое решение способно оперативно делать анализ новостного потока по тематикам «инвестирование» и «криптовалюты». Сбор и обработка информации проходит без участия человека, что минимизирует риски составления ложного представления о текущей ситуации на финансовом рынке. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Анализ новостного потока исключительно с помощью ИИ позволит исключить эмоциональный окрас и возможность пропустить часть информации из поля зрения. Но это касается только одного из сценариев использования ИИ-сервиса, а именно — подготовки краткого оперативного отчета. В случае, если речь идет о глубокой аналитике рынка, то без человека пока не обойтись. Первичный отчет, подготовленный с помощью цифровых инструментов, поступает редактору, который уже дополняет его оценками отраслевых экспертов. При этом, в случае надобности моментальной кратной аналитики, можно пропустить этап передачи информации контент-мейкера.

«Нет, мы не считаем, что эмоциональность в сообщениях — это всегда плохо. Но трудно спорить с тем, что люди больше реагируют на яркие новости, поэтому зачастую авторы для набора аудитории превращают малейшие новости в армагеддон. Эмоции со стороны автора — это тоже отчасти анализ, поэтому, несомненно, он должен присутствовать в обозрениях. Но из-за излишнего эмоционального окраса суть новости может ускользнуть от читателей или просто ввести их в заблуждение», — сказал автор проекта, студент ФАКТ МФТИ Дмитрий Дерюгин.

ИИ-сервис — это лишь цифровой помощник, который упрощает поиск, систематизацию и анализ смыслового поля контента в СМИ. Также благодаря использованию новейших языковых моделей потребитель сможет быстрее, если не сказать мгновенно обрабатывать только что выпущенную новость, а также получать статистику по огромному количеству новостей из различных источников.

«Проблема преобладания в новостном потоке информационного шума характерна для всего медиаполя, но в финансовой и криптовалютной сферах эта ситуация имеет прямые экономические последствия — приводит к значительным временным затратам на принятие инвестиционных решений. В условиях рыночной торговли каждая минута имеет свою стоимость и с данной проблемой сталкивается огромное количество трейдеров, многие из которых черпают информацию из социальных сетей», — сказал Дмитрий Дерюгин.

Проект по разработке системы анализа новостной информации и генерации рекомендаций для компаний на основе новостного контента победил в конкурсе «Студенческий стартап» на базе МФТИ и получил финансирование в размере одного млн руб. от федерального Фонда содействия инновациям. Сейчас цифровой сервис в тестовом режиме мониторит ленты ТАСС и РБК, в дальнейшем планируется подключить к системе другие федеральные СМИ, а также социальные сети. Ключевая задача команды проекта на ближайшие три месяца — подготовить к запуску сервисного телеграм-бота.