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Аналитика МТС: в России выросли продажи дорогих смартфонов

ПАО «МТС», цифровая экосистем, проанализировала российский рынок смартфонов за первые десять месяцев 2024 г. С января по октябрь в стране было продано 24,1 млн устройств на сумму 582 млрд руб., что больше, чем годом ранее на 0,5% в штуках и на 13% в деньгах. Самый высокий рост продаж по сравнению с тем же периодом прошлого года продемонстрировали смартфоны стоимостью от 80 до 100 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Продажи смартфонов в ценовом сегменте от 80-100 тыс. руб. увеличились на 96% в штуках и на 65% в деньгах. Всего было продано 539 тыс. таких смартфонов на сумму 48 млрд руб. Самым популярным брендом в этой категории остается Apple.

Топ-3 бренда смартфонов в ценовой категории 80-100 тыс. руб. в штуках январь – октябрь 2023 г. : 1. Apple – 65%; 2. Samsung – 28%; 3. Huawei– 4%.

Топ-3 бренда смартфонов в ценовой категории 80-100 тыс. руб. в штуках январь – октябрь 2024 г.: 1. Apple – 67%; 2. Samsung – 25%; 3. Xiaomi – 3%.

Топ-3 бренда смартфонов в ценовой категории 80-100 тыс. руб. в деньгах январь – октябрь 2023 г.: 1. Apple – 65%; 2. Samsung – 28%; 3. Huawe – 4%.

Топ-3 бренда смартфонов в ценовой категории 80-100 тыс. руб. в деньгах январь – октябрь 2024 г.: 1. Apple – 66%; 2. Samsung – 26%; 3. Xiaomi – 3%.

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Цифровизация

За отчетный период, продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегмента смартфонов стоимостью до 10 тыс. руб. — продажи более доступных смартфонов сократились на 18% в штуках и на 11% в деньгах.

Лидером продаж среди моделей в сегменте 80-100 тыс. руб. стал Apple iPhone 15 128 ГБ. В тройку лидеров вошли также Apple iPhone 15 256 ГБ и Samsung Galaxy S24 256 ГБ.

Самая большая доля продаж смартфонов 80-100 тыс. руб. пришлась на Москву – 22%. Также дорогие смартфоны активно покупают в Санкт-Петербурге (4%), Екатеринбурге (3%), Казани (3%) и Самаре (2%).

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