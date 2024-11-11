Производство машин и оборудования в столице выросло почти на четверть

По итогам трех кварталов 2024 г. столичные промышленники нарастили производство машин и оборудования на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, увеличился выпуск металлообрабатывающих станков, холодильного оборудования, конвейеров, вентиляторов, лифтов и другой высокотехнологичной техники. Устойчивому развитию отрасли способствуют меры городской поддержки производителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Машиностроительный сектор столицы сегодня представляют более 260 предприятий с общей численностью сотрудников свыше 11,7 тыс. человек. Отрасль играет важную роль в обеспечении производственных мощностей России, способствует созданию качественного оборудования и технологий, а также развивает инновационный потенциал Москвы. По поручению Сергея Собянина в столице разработан комплекс эффективных инструментов поддержки промышленности, благодаря которым предприятия модернизируют и расширяют площадки, осваивают новые рынки сбыта и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, с января по сентябрь 2024 г. производство машин и оборудования в городе выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузка заказчикам увеличилась на 29% и превысила 173,5 млрд руб.», — сказал Максим Ликсутов.

За девять месяцев 2024 г. производство металлообрабатывающих станков выросло на треть, холодильного оборудования — на 60%, конвейеров — на 8,5%, подвесного оборудования и подъемников — почти вдвое, а изготовление вентиляторов общего назначения — на 30%. Кроме того, в столице устойчиво развивается лифтостроение.

«Выпуском лифтов, сопутствующих компонентов и оборудования в Москве занимаются четыре крупных предприятия, двум из которых присвоен статус промышленного комплекса. При поддержке города заводы наращивают объемы производства, обеспечивают рынок качественной продукцией — сегодня каждый второй российский лифт производится в столице. По итогам трех кварталов 2024 г. было изготовлено более 9,5 тыс. машин. В настоящий момент принято решение о формировании кластера вертикального транспорта, который позволит ускорить развитие отрасли», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Объединение в кластеры позволяет предприятиям эффективно сотрудничать, обмениваться опытом и технологиями, а также снижать издержки и повышать конкурентоспособность отечественной промышленности. Производственные объединения привлекают инвестиции и создают новые рабочие места, что ведет к росту экономической активности.