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MANGO OFFICE дарит на Черную пятницу бесплатный городской номер в Виртуальной АТС, скидки на сервисы и абонплату

Цифровые инструменты помогут руководителям отделов продаж увеличить конверсию из звонка в покупку.

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Руководители отделов продаж небольших компаний регулярно сталкиваются с проблемой неэффективной работы с клиентами.

Чтобы увеличить выручку необходимо:

  • быстро обрабатывать поступившие заявки
  • работать с пропущенными звонками
  • анализировать записи разговоров

Продажи можно увеличить с помощью интеграции телефонии с бизнес-софтом.

Управлять звонками из CRM-системы, просматривать в режиме реального времени полную историю коммуникации с клиентом, делать ему персональные предложения и готовить автоматические отчеты с данными о звонках и продажах – разве не об этом мечтает любой руководитель?

А ещё – о том, чтобы получать от провайдера качественную связь и компетентную техподдержку.

Все эти возможности есть у Виртуальной АТС от MANGO OFFICE.

Как она работает?

Это облачное решение для организации защищенных коммуникаций во всех каналах связи — телефония, сообщения, видеозвонки. На любых устройствах.

Особенности Виртуальной АТС – легкость внедрения и масштабирования. А также высокие показатели бесперебойности.

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Руководитель отдела продаж сможет распределять входящие вызовы между операторами. Включить автоматический перезвон по пропущенным звонкам.

А ещё интегрировать Виртуальную АТС с CRM-системой компании. Это позволит проанализировать все коммуникации бизнеса.

А сотрудники перестанут пропускать обращения клиентов.

Компании смогут:

  • на 30% увеличить скорость обработки заявок
  • на 60% сократить количество пропущенных звонков
  • до 90% увеличить NPS (Индекс потребительской лояльности)

Цифровой продукт поможет в работе: генеральным и коммерческим директорам, руководителям отделов продаж, маркетологам.

С 1 ноября по 15 декабря у вас есть возможность получить один из трех подарков:

Для участия в акции перейдите на сайт. Выберите одну из карт и оставьте заявку на подключение услуг.

Акция распространяется на новых клиентов MANGO OFFICE.

erid:LjN8Jw1QWРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/

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