MANGO OFFICE дарит на Черную пятницу бесплатный городской номер в Виртуальной АТС, скидки на сервисы и абонплату
Цифровые инструменты помогут руководителям отделов продаж увеличить конверсию из звонка в покупку.
Руководители отделов продаж небольших компаний регулярно сталкиваются с проблемой неэффективной работы с клиентами.
Чтобы увеличить выручку необходимо:
- быстро обрабатывать поступившие заявки
- работать с пропущенными звонками
- анализировать записи разговоров
Продажи можно увеличить с помощью интеграции телефонии с бизнес-софтом.
Управлять звонками из CRM-системы, просматривать в режиме реального времени полную историю коммуникации с клиентом, делать ему персональные предложения и готовить автоматические отчеты с данными о звонках и продажах – разве не об этом мечтает любой руководитель?
А ещё – о том, чтобы получать от провайдера качественную связь и компетентную техподдержку.
Все эти возможности есть у Виртуальной АТС от MANGO OFFICE.
Как она работает?
Это облачное решение для организации защищенных коммуникаций во всех каналах связи — телефония, сообщения, видеозвонки. На любых устройствах.
Особенности Виртуальной АТС – легкость внедрения и масштабирования. А также высокие показатели бесперебойности.
Руководитель отдела продаж сможет распределять входящие вызовы между операторами. Включить автоматический перезвон по пропущенным звонкам.
А ещё интегрировать Виртуальную АТС с CRM-системой компании. Это позволит проанализировать все коммуникации бизнеса.
А сотрудники перестанут пропускать обращения клиентов.
Компании смогут:
- на 30% увеличить скорость обработки заявок
- на 60% сократить количество пропущенных звонков
- до 90% увеличить NPS (Индекс потребительской лояльности)
Цифровой продукт поможет в работе: генеральным и коммерческим директорам, руководителям отделов продаж, маркетологам.
С 1 ноября по 15 декабря у вас есть возможность получить один из трех подарков:
- бесплатный городской номер
- скидку -30% на абонентскую плату за Виртуальную АТС
- скидку -50% на сервисы экосистемы
Для участия в акции перейдите на сайт. Выберите одну из карт и оставьте заявку на подключение услуг.
Акция распространяется на новых клиентов MANGO OFFICE.■ erid:LjN8Jw1QWРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/