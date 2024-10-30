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Проверить результаты лотерей «Столото» можно через билайн

билайн и крупнейший распространитель гослотерей «Столото» добавили новый способ получения выигрыша и проверки результатов розыгрышей. Для клиентов оператора был запущен специальный сайт, где пользователи могут не только сразу узнать итоги лотереи, но и тут же вывести средства онлайн.

билайн стал первым среди операторов сотовой связи, кто предоставил своим клиентам еще один способ получения выигрыша в «Столото». Среди преимуществ — упрощенная верификация. Достаточно зайти на сайт, ввести телефон, который указывали при покупке билета, и подтвердить вход с помощью бесплатного звонка на указанный номер. А чтобы получить выигрыш, искать ближайшее отделение «Столото» не требуется, деньги можно вывести сразу на счет телефона. Комиссия составит до 10%, а за один раз можно перевести до 15 000 рублей.

Иван Савкин, директор по развитию нетелеком-продуктов и цифровых сервисов билайна: «билайн стремится создавать наилучшие условия для использования цифровых сервисов. Благодаря сотрудничеству с таким известным брендом, как «Столото», билайн стал первым среди операторов связи, предложившим клиентам новый, удобный и безопасный способ получения выигрышей и проверки результатов лотерей».

Анна Дербина, лидер управления удержания клиентов и лояльности «Столото»: «Столото» активно работает над развитием каналов выплаты выигрышей, совершенствуя клиентский опыт. Теперь поклонникам лотерей от «Столото» стала доступна возможность вывести выигрыш по электронному лотерейному билету сразу на счет мобильного телефона. Внедрение новых технологий позволяет лучше понимать потребности клиентов и адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Это дает возможность оперативно реагировать на потребности пользователей и предлагать им актуальные решения».

Партнерство с крупнейшим распространителем гослотерей для билайна — это новый шаг в развитии мобильной коммерции. Оператор развивает сервис «Плати с билайн», который позволяет не только осуществлять переводы, но и совершать огромное количество разных покупок. Например, в сервисе «Плати с билайн» можно оплачивать счета ЖКХ без комиссии, парковки, транспорт или пополнить российский кошелек в Steam без комиссии от оператора. А еще можно делать добрые дела и поддерживать проверенные билайном благотворительные фонды. Всего сервис «Плати с билайн» насчитывает более 7000 услуг.

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