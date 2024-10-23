MANGO OFFICE раздаёт бесплатный Коллтрекинг и Анализ конкурентов на один месяц ко Дню Маркетолога
Цифровые продукты помогут маркетологам проанализировать свои рекламные кампании и активности конкурентов. А также подготовить маркетинговую стратегию на 2025 год
Маркетологи компаний тратят много сил и времени на анализ рекламы – как своей, так и конкурентов. Они регулярно страдают от типичных «головных болей»:
- Как проанализировать кампанию, если неизвестно, с каких каналов идут лиды?
- Как узнать причины низкой конверсии трафика на сайте?
- Как подобрать правильные настройки для таргетированной рекламы?
- Как провести полноценный анализ рекламы конкурентов?
Коллтрекинг и Анализ конкурентов от MANGO OFFICE дадут маркетологам ответы на эти вопросы.
Как работает Коллтрекинг?
Сервис помогает компаниям оценить эффективность рекламы – отслеживает, какая активность даёт лиды.
Маркетолог сможет увидеть «бесполезные» кампании и отключить их. А бюджеты перенаправить на те каналы, которые работают.
Продукт фиксирует все виды обращений: звонки, сообщения из соцсетей и мессенджеров, чаты и формы обратной связи на сайте.
Коллтрекинг от MANGO OFFICE поможет:
- До 70% снизить стоимость привлечения клиентов
- До 50% сэкономить рекламный бюджет
- В 2-4 раза увеличить количество целевых обращений
Как работает Анализ конкурентов?
Сервис собирает данные о рекламе конкурентов и анализирует ее в «одном окне».
Анализ конкурентов покажет количество трафика, ключевые слова, рекламные объявления и активности в Telegram.
Это позволит продумать эффективную кампанию и отстроиться от конкурентов.
Анализ конкурентов от MANGO OFFICE поможет:
- На 32% оптимизировать рекламные затраты
- На 17% повысить эффективность маркетинговой стратегии
- На 99% сэкономить время маркетологов – по сравнению с ручным сбором данных
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MANGO OFFICE даст бесплатный доступ к продуктам Martech-экосистемы на один месяц. Как текущим, так и новым клиентам.
Коллтрекинг и Анализ конкурентов особенно помогут в работе: руководителям и менеджерам отдела маркетинга, перфоманс-маркетологам, трафик-менеджерам и контекстологам.
Акция ко Дню Маркетолога действует до 30 ноября 2024 года.
Подключить Коллтрекинг и Анализ конкурентов можно по ссылкам.■ erid:LjN8KUEtNРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/