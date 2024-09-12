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«Авито Работа»: 24% работающих россиян думают о смене работы в новом бизнес-сезоне

«Авито Работа» провела опрос более 7000 работающих россиян, чтобы выяснить их карьерные планы на осень 2024 г. Результаты показали, что 24% респондентов намерены сменить место работы в этом бизнес-сезоне: 9% уверены в своих планах, а 15% «скорее готовы» на поиск нового места. В то же время 51% опрошенных не планируют менять работу. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Молодежь чаще других задумывается о смене работодателя. Так, осенью 2024 г. перейти на новое место планируют респонденты в возрасте 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (27%). Чаще других об этих намерениях рассказывают представители сфер маркетинга, рекламы и PR (42%), страхования (36%), автомобильного бизнеса (33%), юриспруденции (33%), онлайн-торговли (33%), туризма и ресторанов (32%), искусства и развлечений (30%), транспорта и логистики (28%).

Напротив, большинство работников индустрий строительства (57%), образования и науки (57%), производства и сырья (55%) и медицины (55%) сообщили, что не планируют менять место работы в связи с началом нового бизнес-сезона и полностью удовлетворены текущей занятостью.

Согласно опросу, четверть (26%) россиян собирается сменить место работы именно осенью, так как из-за планирования бюджета в этот период появляется больше шансов на скорое повышение зарплаты или должности при трудоустройстве. Чуть менее распространенной причиной стало большое количество интересных вакансий, появляющихся со стартом бизнес-сезона — так ответили 20% опрошенных. Столько же респондентов (20%) поделились, что мотивы для смены работы никак не связаны с началом активного периода работы — к поиску нового места их мотивируют переезд или другие личные причины.

Перед началом сезона найма крупные работодатели все чаще увеличивают бюджеты на поиск новых сотрудников. В августе 2024 г. они потратили в 3,5 раза больше, чем годом ранее, на продвижение вакансий на «Авито» с помощью медийных форматов рекламы.

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«Исследование показало, что большинство россиян удовлетворены текущим местом работы. Чтобы продолжать удерживать специалистов в условиях нехватки кадров, бизнесу необходимо развивать материальные и нематериальные стимулы, предоставляя лучшие условия для сотрудников. Так, по результатам нашего недавнего исследования, среди бонусов и льгот на работе специалисты больше всего ценят премии за достижение целей или продаж (40%) и за выслугу лет (40%), бесплатное медицинское страхование и ДМС (38%), дополнительные выходные или отпускные дни (34%), гибкий график работы или возможность работать из дома (30%)», — сказал управляющий директор «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

Из более редких причин смены работы респонденты (13%) назвали более привлекательные условия труда из-за высокой конкуренции за кадры в осенний сезон, а еще 13% опрошенных отметили возможность воспользоваться новыми программами обучения и развития. 9% россиян привлекает возможность быстрее адаптироваться в коллективе и сразу проявить себя в период повышенной бизнес-активности.

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Список самых частых причин, по которым россияне планируют сменить место работы осенью 2024 года

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