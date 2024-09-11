«Контур» снизил нагрузку на техподдержку компании «Светофор» на 70%​

Выпуск 500 сертификатов электронных подписей происходит централизованно после внедрения Корпоративного центра регистрации. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компания «Светофор» входит в топ-7 крупнейших торговых сетей в стране по объему продаж. Бизнесом управляет группа «Торгсервис», в нее входит 3000 магазинов «Светофор» и «Маяк». Сертификаты электронных подписей используются для отчетности в ЕГАИС, ФНС и обмена документами с контрагентами. Раньше в Приволжском федеральном округе выпуском сертификатов занимался каждый сотрудник. Сейчас компания настроила централизованную работу с КЭП: администратор заходит в личный кабинет КЦР «Контура», контролирует, когда закончится конкретный сертификат и за два дня до окончания срока перевыпускает его.

Максим Пархоменко, руководитель ИT-отдела Приволжского федерального округа компании «Светофор»: «До того как мы подключили Корпоративный центр регистрации часто бывало, что сотрудники неправильно указывали в заявке свой номер телефона или забывали о дате окончания сертификата. Сейчас мы подключили КЦР и выпуск всех сертификатов КЭП курирую я — администратор сервиса. На IT-отделе по-прежнему лежит ответственность за своевременный перевыпуск, но внедрение КЦР на 70% облегчило работу нашего отдела».

Корпоративный центр регистрации — это сервис, который позволяет получать и перевыпускать сертификаты электронных подписей сотрудники получают сертификаты на рабочем месте. Сейчас через Корпоративный центр регистрации «Контура» оформляют сертификаты больше 20 тыс. организаций. С помощью автоматизации они сокращают процессы, связанные с электронной подписью до двух часов.

Удостоверяющий центр «Контура» с 2003 г. выпускает и обслуживает сертификаты электронных подписей для любых задач, создает сервисы для работы с машиночитаемыми доверенностями, делает работу с ЭП простой, комфортной и надежной. Аккредитован Минцифры России. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».