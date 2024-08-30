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«Программный Продукт» развивает цифровой сервис для предоставления психологической помощи школьникам

Компания «Программный Продукт» продолжит развитие образовательного сервиса «Цифровой психолог» (ЦОС ЦП). В 2023 году по заказу Минпросвещения РФ компания создала сервис на базе платформы «ГосТех». Идея «Цифрового психолога» остается прежней – предоставление профессиональной психологической помощи школьникам в режиме онлайн.

В ходе модернизации сервиса «Программный продукт» добавит новые возможности, а именно:

  • Будет доработана подсистема «Получение психологической помощи». С ее помощью можно будет записаться и другим к специалистам, помимо психолога: логопедам, дефектологам, социальным педагогам. Получить консультацию можно будет онлайн или очно. Здесь же можно будет получить расширенную информацию о результатах оказанной помощи.
  • Появится возможность в «Цифровом психологе» проводить супервизии для педагогов-психологов.
  • Будет доработана подсистема «Ведение реестров», где заказчик сможет управлять реестрами организаций и специалистов, оказывающих психологическую помощь. В ней можно будет искать, просматривать данные организаций и специалистов, редактировать их.
  • Подрядчик создаст новый информационный блок об оказании экстренной (кризисной) психологической помощи. Здесь можно будет найти номера телефонов колл-центров, ответственных за оказание экстренной психологической помощи в вашем субъекте РФ.
  • За хранение данных о загрузке специалистов, формирования годовых планов работы организаций, а также бронирование помещений и диспетчеризацию обращений теперь будет отвечать новая подсистема «Планирование деятельности».
  • Уже работающая подсистема «Профиль специалиста» после доработки позволит просматривать расширенные сведения о профиле специалиста, а также управлять его расписанием.
  • В ходе доработки «Цифровой психолог» получит еще одну подсистему «Библиотека психологического контента». В ней будут редактироваться и публиковаться тематические материалы.
  • «Программный продукт» доработает часть системы, касающуюся информационной безопасности. Улучшатся настройки ролей пользователей и управления доступом к сервису.

По завершении задач по развитию ЦОС ЦП будет введен в промышленную эксплуатацию.

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