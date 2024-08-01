Треть россиян пользуется сервисами доставки в день свадьбы

Сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и компания онлайн-исследований «ОнИн» провели опрос среди россиян и выяснили, как проходит свадебное торжество в разных регионах страны. Об этом CNews сообщили представители «Купер».

У каждой второй пары (52%) свадьба прошла в формате росписи и ужина, у 35% — росписи и банкета с большим числом приглашенных гостей, а 13% провели роспись без праздничного застолья. Последний вариант чаще остальных отметили молодожены от 25 до 34 лет.

К выбору площадки пары относятся особенно тщательно. Большинство респондентов (44%) предпочло ресторан при выборе места для празднования свадьбы. 24% участников опроса отмечали торжество в банкетном зале, 16% — дома, 11% — в загородном доме или отеле. Чаще всего празднуют в ресторане жители Южного федерального округа (57%), арендуют банкетные залы жители Приволжья (39%) и снимают загородные отели пары в Центральном округе (11%).

При заказе еды, 32% россиян пользовались сервисами доставки в день свадьбы, а 20% — накрывали праздничный стол блюдами из ресторанов. Во время подготовки к регистрации более половины респондентов (57%) использовали онлайн-сервисы для заказа перекуса, а 47% докупали блюда для фуршета. Также треть опрошенных оформили доставку цветов и декора, 19% — подарки гостям, 13% — косметику, 5% — медикаменты.

Почти половина россиян (47%) для банкета выбрали традиционные национальные блюда. Чаще такой вариант отмечали жители Приволжского и Южного округов. 21% респондентов добавили детское меню, 19% предпочли зарубежную кухню. На праздничном застолье в Северо-Кавказском округе чаще, чем в других регионах, присутствуют халяльные блюда.

Почти ни одна свадьба не обходится без торта. В день торжества он присутствовал у 88% пар. Более половины респондентов также из сладостей выбрали конфеты и тарталетки, треть опрошенных — эклеры и мороженое.

Большинство россиян отмечает свадебное торжество не более двух дней. Лишь у 10% семейных пар праздник длился три дня. В основном так отвечали жители Сибирского округа.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Исследуемая совокупность: население России от 18 до 45 лет. Семейный статус: замужем/женаты или в разводе. Размер выборки: более 2,2 тыс. респондентов. Время проведения: июнь 2024 г.