«Авито»: спрос на установку зарядок для электроавтомобилей увеличился в июне в четыре раза

Аналитики «Авито Услуг» выяснили, что интерес россиян к монтажу и установке различной техники за первое полугодие вырос почти в 14 раз, а предложение — на 37%. Между тем услуги ремонта и обслуживания тоже пользуются популярностью. Так, спрос на них вырос более чем в 1,5 раза (+54%) за аналогичный период времени. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Самые популярные услуги по установке и ремонту технике на «Авито»

В первый месяц лета 2024 г. россияне чаще всего устанавливали кондиционеры и вентиляции. За такую услугу клиенты заплатили 5-7 тыс. руб.

На втором месте по популярности оказался ремонт и обслуживание уже установленных кондиционеров и вентиляции — услуга составила 27% от общего спроса в категории «Ремонт и обслуживание техники». Починить оборудование стоило 15 тыс. руб., а улучшить качество его работы — 2 тыс. руб.

Кроме того, в июне 2024 г. россияне часто ремонтировали стиральные и сушильные машины, холодильники и морозильные камеры, а также мобильные устройства.

Россияне в четыре раза чаще заказывали установку зарядных станций для электромобилей

По данным экспертов, спрос на электротранспорт в России в течение ближайших лет будет расти и достигнет 340 тыс. машин в год в 2033 году.

Так, на «Авито Услугах» за первые полгода 2024 г. россияне стали в четыре раза чаще устанавливать зарядные станции для электромобилей. Объем предложения на платформе также заметно вырос — в 2,8 раза.

Россияне расширяют производство

Спрос на монтаж торгового и промышленного оборудования увеличился в 2,8 раза с начала 2024 г. Такой бум обусловлен экономической активностью малого и среднего бизнеса. К концу 2023 г. число предпринимателей в секторе МСП достигло 6,3 млн человек. Это стало рекордом за всю историю России, в результате чего малый и средний бизнес стал катализатором экономики предложения.

Летом 2024 г. россияне в 2,2 раза чаще ремонтировали холодильники, чем зимой

В разгар лета 2024 г. клиенты «Авито» стали чаще обращаться за ремонтом кондиционеров и вентиляции — с января 2024 г. спрос вырос примерно в 74 раза. Предложение исполнителей услуг за этот же период увеличилось лишь в 4,7 раза.

На втором месте оказалась услуга по ремонту и обслуживанию холодильников и морозильных камер. В июне 2024 г. россияне заказывали ее в 2,2 раза чаще, чем в январе 2024 г. За счет высокой температуры в помещениях летом значительно увеличивается нагрузка на все элементы холодильника, особенно на компрессор, который поддерживает оптимальную температуру устройства. Кроме того, у многих россиян холодильники стоят у окна, и под влиянием солнечных лучей агрегат перегревается.

На третьем месте по популярности — ремонт стиральных и сушильных машин. За полгода спрос вырос на 27%.