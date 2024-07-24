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Selectel анонсировал открытое бета-тестирование серверной операционной системы собственной разработки

Selectel, российский независимый провайдер сервисов ИТ-инфраструктуры, объявил о начале публичного бета-тестирования собственной серверной операционной системы корпоративного класса на базе Linux. Решение нацелено на обеспечение всесторонней поддержки ИТ-инфраструктуры клиентов за счет контроля за версиями установленного программного обеспечения и расширенной техподдержки и готово для работы с высоконагруженными системами.

В рамках бета-тестирования клиент уже сможет использовать ОС непосредственно для решения рабочих задач. Набор инструментов, доступных в операционной системе, позволит пользователям работать с системами виртуализации, веб-серверами, LDAP-системой и системами мониторинга, а также управлять базами данных, осуществлять резервное копирование и работу с контейнерами. Помимо этого, обеспечена интеграция с облачными сервисами Selectel и объектным хранилищем S3.

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Операционная система может быть развернута как на новых серверах, так и на уже использующихся клиентом. Кроме того, она может быть установлена на серверы пользователя, расположенные вне контура Selectel. Провайдер также предоставляет бесперебойную техническую поддержку, что критично для клиентов, не обладающих большим штатом ИТ-специалистов.

«На этапе альфа-тестирования мы отметили определенный интерес к операционной системе со стороны более чем 200 клиентов, — отметил Игорь Лепихин, руководитель направления программно-аппаратных решений Selectel. — Благодаря вовлеченности пользователей и подробной обратной связи мы смогли определить наиболее значимый для клиентов набор функциональностей и учесть это на ранних этапах разработки решения. Мы продолжаем улучшать пользовательский опыт и интегрировать поддержку версий ПО, актуальных для наших клиентов, а также совершенствовать процесс поддержки. Одна из важных целей для нас сейчас – отработать процесс миграции пользователей на нашу ОС, чтобы подготовить продукт к коммерческому запуску, который мы планируем провести до конца 2024 г.».

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