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В Подмосковье к ИИ-контролю уличной торговли подключено более 6,6 тыс. видеокамер

Число камер, с помощью которых искусственный интеллект выявляет несанкционированную торговлю на подмосковных улицах, за год увеличилось в 30 раз. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«ИИ-контроль уличной торговли успешно внедрен во всех муниципалитетах Подмосковья. Точность определения нелегальных торговых точек составляет 97%. Использование ИИ-технологии позволяет ускорить выявление и устранение нарушений. В результате жители Подмосковья смогут приобретать более качественные и безопасные товары. За текущий год благодаря искусственному интеллекту устранено более 930 точек стихийной торговли», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Искусственный интеллект в онлайн-режиме анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион» и выявляет признаки уличных торговых точек. Нейросеть определяет эти объекты по ряду характеристик, включая их расположение, внешний вид, характер и условия предлагаемых товаров. После этого ИИ сохраняет видеокадр, и информация передается в администрацию городского округа.

Ответственный исполнитель едет на место предполагаемой торговли и осматривает его, подтверждает или опровергает факт нарушения с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Далее сведения поступают модератору, который контролирует результаты проверки.

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