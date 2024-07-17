Аналитика МТС: жители Якутии используют планшеты для общения в мессенджерах

ПАО «МТС» проанализировала тренды на рынке планшетов в Республике Якутия. По данным BigData МТС, почти половина (41,4%) от всего мобильного трафика абонентов МТС приходится на мессенджеры. В топ-3 популярных занятий также вошел просмотр видео (26,6%) и интернет-серфинг (18,7%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным аналитиков, продажи планшетов в Якутии растут второй год подряд, при этом покупатели стали больше внимания обращать на китайские бренды. Так, лидером по росту продаж среди планшетов стали Huawei - плюс 350% за год.

«По итогам первого полугодия планшеты Huawei входят в топ-3 популярных брендов по продажам в России. Это говорит о том, что устройства этого производителя очень востребованы в нашей стране. Уже на этапе предзаказов мы увидели высокий интерес к новинкам, поэтому уверены, что после старта продаж спрос на них только увеличится», – сказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.