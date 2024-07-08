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В Сеченовском университете создали чат-бота для подбора пациентам антибиотика перед операцией .

Команда молодых ученых Цифровой кафедры Сеченовского университета Минздрава России разработала Telegram-бота для хирургов и клинических фармакологов, который поможет принять обоснованное решение о необходимости приема антибиотиков пациентам перед операцией. С помощью бота специалист также сможет подобрать оптимальный препарат с учетом состояния пациента, его веса, вида планируемой операции и ее продолжительности, риска развития инфекционных осложнений и аллергических реакций. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Разработанный чат-бот способствует рациональному подходу к использованию антибиотиков при оперативных вмешательствах, рассказал автор проекта, обучающийся Цифровой кафедры Сеченовского университета, врач-терапевт Олег Бухтин. В бот также заложена функция обновления алгоритма тактики определения периоперационной профилактики при появлении новых клинических рекомендаций.

«Профилактическое применение антибиотиков перед операцией проводится для снижения частоты развития послеоперационных раневых инфекций, – сказал разработчик. – Сейчас хирурги и клинические фармакологи принимают решение о назначении антибиотиков перед операцией на основании подсчета баллов по трем специальным шкалам. Эти шкалы нужно постоянно иметь под рукой или просто запомнить. У начинающих специалистов подсчеты баллов и определение тактики лечения могут занимать достаточно много времени. Наш бот позволит значительно его сократить».

Чат бот формирует рекомендации на основе протокола периоперационной профилактики. При его использовании врачу необходимо ответить на несколько вопросов – принимает ли пациент сейчас антибиотики, есть ли у него тяжелые сопутствующие патологии, сколько предположительно будет длиться операция и в какой области, были ли у пациента ранее аллергические реакции на прием актибактериальных препаратов и др. С помощью алгоритма бот при обработке ответов автоматически подсчитывает баллы и на их основе выдает решение о необходимости приема антибиотиков.

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«Наш чат-бот не только поможет хирургам и клиническим фармакологам определять тактику лечения пациентов, готовящихся к операции, но и избежать необоснованного назначения антибиотиков и развития антибиотикорезистентности – толерантности микроорганизмов к препаратам, применяемым для лечения инфекций. На глобальном уровне это ускоряет появление и распространение супербактерий, которые препятствуют эффективному лечению инфекций».

Пока функционал чат-бота ограничен только периоперационной профилактикой. В дальнейших планах разработчиков - провести тестирование цифрового помощника, получить отзывы врачей и усовершенствовать функционал бота для подбора антибиотиков при различных заболеваниях

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